柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

醫院三角戀惹殺機！搶助理女友 院長遭割喉慘死、下體也失蹤

聯合新聞網／ 綜合報導
孟加拉近日發生一起凶殘的醫院謀殺案，院長疑似介入助理與女護理師的戀情遭殺害。示意圖／ingimage
孟加拉近日發生一起凶殘的醫院謀殺案，院長疑似介入助理與女護理師的戀情遭殺害。示意圖／ingimage

孟加拉近日發生一起醫院院內謀殺慘案，現年60歲的醫院院長阿米魯．伊斯蘭（AHM Amirul Islam），1日清晨被發現陳屍在院內的休息室，當地警方調查後發現，凶手是被阿米魯開除的男性助理阿薩杜爾．阿里．阿薩德（Asadul Ali Asad），阿米魯疑似介入凶手與女性護理師的戀情，引來殺身之禍。

根據英國《每日星報》報導，該起事件發生在孟加拉西部諾多爾縣（Natore）的喬諾塞巴醫院(Jonoseba Hospital)，阿米魯的前助理阿薩杜爾，在8月31日深夜時分藏匿於阿米魯院內休息室的床下，待手術忙到凌晨1點30分的阿米魯服用安眠藥熟睡後，持刀割喉殺害，並切下他的生殖器，直至清晨6點左右，披著罩袍離開醫院。

阿米魯2日上午預定出席一項活動，員工上午10點打算叫醒院長時，因始終未得到回應，待破門而入後才發現院長已明顯死亡，且死狀相當悽慘，包括喉嚨被割破，下體也被切下，整個人倒臥在地板上的血泊中，旋即通知警方到場。

諾多爾縣警司穆罕默德．阿姆賈德．侯賽因 (Mohammad Amjad Hossain) 表示，在追查此案後，發現凶手阿薩杜爾因阿米魯介入他與院內護理師的戀情心生不滿，他原本打算與女友結婚，卻在此時被阿米魯橫刀奪愛，而遭阿米魯開除的原因，也與被奪愛有關。報導稱，阿薩杜爾上月25日即因爭執此事與阿米魯發生衝突，隨即遭開除。

當地警方現已查扣犯案凶器，阿薩杜爾也對該起謀殺案供認不諱，預計將在法庭上做正式聲明，警方也正在調查是否還有其他共犯。

阿米魯是孟加拉醫學協會（BMA）諾多爾分會召集人，在當地醫界極具名望，該起事件也讓當地民眾相當震驚。

命案 殺人 孟加拉

醫院三角戀惹殺機！搶助理女友 院長遭割喉慘死、下體也失蹤

孟加拉近日發生一起醫院院內謀殺慘案，現年60歲的醫院院長阿米魯．伊斯蘭（AHM Amirul Islam） ，1日清晨被發現陳屍在院內的休息室，當地警方調查後發現，凶手是被阿米魯開除的男助理阿薩杜爾．阿里．阿薩德（Asadul Ali Asad），阿米魯疑似介入凶手與女護士的戀情，讓阿薩杜爾在氣憤難抑之下起了殺機。

