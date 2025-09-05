兒子送的生日禮物！俄羅斯媽媽「高空彈跳」後自拍摔死 …兒目睹慘劇

俄羅斯一名母親在成功完成高空彈跳挑戰後，為與兒子自拍留念，不慎從近90米高的平台跌落地面身亡。8月30日事發時，她22歲的兒子親眼目睹這場悲劇。

網上流傳的影片顯示她高空彈跳挑戰成功的畫面。報道指，這次高空彈跳是兒子送給她的生日禮物，她前一天才剛滿45歲。

根據高空彈跳主辦方聲明，事發於8月30日，現年45歲的Elizaveta Gushchina在聖彼得堡（St. Petersburg）郊區帕夫洛夫斯克鎮（Pavlovsk）挑戰高空彈跳。她完成挑戰後，在脫下安全帶的情況下重回高地，打算影相留念，卻不慎失足墜落，重重摔在地面上。

俄羅斯REN電視台引述消息稱，死者當時把自己固定在一根繩子上，但沒有設置所需安全長度，她接近平台邊緣時踩到一塊濕木板上滑倒，之後從高處墜落身亡。

