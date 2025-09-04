2050年網紅都會長這樣？皮膚差、大駝背 專家：用太久手機造成

近期一個遊戲網站分享了一張模擬圖，認為網紅到了2050年就可能呈現圖中的模樣。圖片中的女子不但駝背、皮膚有不少紅疹、甚至還有禿頭，模樣相當驚悚恐怖，也引發不少網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，遊戲網站Casino.org公布一系列模擬圖，分享了網紅「艾娃」（Ava）未來可能的樣貌。這項模擬研究是為了想了解，在網紅這份看似光鮮亮麗的職業之下，是否有什麼經年累月的傷害，會對身體造成影響。

圖片中可以看到，艾娃的肩頸呈現圓肩、脖子前傾的姿勢，這在醫學上被稱為「科技頸」（tech neck）。這項模擬研究引用了醫學期刊《跨領域神經外科》（Interdisciplinary Neurosurgery）的報告。該報告指出，頻繁使用智慧型手機，會讓頸部長時間處於不自然的姿勢，進而導致頸椎疼痛和肌肉拉傷。據BBC報導，網紅每週工時高達90個小時，且大部分時間都花在手機上。

研究指出，網紅總是追求演算法的點擊率，不斷追尋著最新的審美標準，這些習慣都會對網紅的身心造成傷害。照片中就可以發現，除了「科技頸」以外，艾娃的皮膚也有發炎和斑點等問題。這是因為網紅每天都要上妝、測試各種保養品和化妝品，且長時間暴露在直播的補光燈和螢幕藍光之下，進而加速造成「數位老化」（digital aging）。在數位老化的影響之下，皮膚就容易出現色素沉澱、細紋和發炎等情況。

不僅如此，長時間修圖直播，也讓艾娃的雙眼布滿血絲，出現黑眼圈和眼袋。醫學上稱這種狀況為「數位眼睛疲勞」（ digital eye strain）或「電腦視覺症候群」（computer vision syndrome）。她也因長期施打填充物導致臉部不對稱，種種跡象都顯示追求網路名聲和美麗對人體身心的危害。

Casino.org表示，之所以做出這系列模擬圖，是希望讓大家了解長時間不良習慣帶來的影響。專家希望民眾在追求「網紅夢」過程中，也不要忘記照顧自己的身心健康。