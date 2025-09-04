紐約女多次拒清狗便 鄰居做海報讓她登上國際媒體全球爆紅

美國紐約市上東城有許多富豪、名人居住匯集，但最近卻傳出一場鬧到全球皆知的鬧劇。一名飼主每次出門遛狗時，都沒有順手清理狗便，引發周遭居民不滿，做了海報附上飼主的照片，寫著「你看過她嗎？」等字報復，新聞鬧到社群媒體和澳洲媒體都轉發，讓這名女飼主丟臉丟到國外去。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件的導火線發生在8月29日，一名身分不明的女子在遛狗時，放任愛犬在斑馬線上排便，而且飼主頭也不回地轉身就走。附近居民路過，立刻大叫：「女士！女士！妳沒把狗便撿起來！我這有袋子可以給妳！」雖然對方追著她跑，也願意提供塑膠袋，但女子卻還是大吼：「那又怎樣！我才不在乎咧！」隨即離開現場。

這名飼主囂張的態度，隨即在社區裡傳開，有居民開始製作海報，將印有女子照片的傳單沿途貼在曼哈頓街道上。海報上飼主背著疑似香奈兒的包包，臉上帶著不悅的表情，牽著狗走在人行道上，內容寫道：「你認識她嗎？她放任自己的狗在街上大便，而且拒絕清理」。

本來只是當地社群的小事件，卻引發廣大迴響。有網友將海報分享到社群媒體Reddit論壇上，引起熱烈討論，甚至連澳洲媒體也轉發報導。有不少居民紛紛跳出來抱怨，說這名飼主早就是「慣犯」，有網友說自己不但看過女子當現行犯，甚至還幫她撿過狗便。另一名網友則表示，像這樣的人就應該公開羞辱，也有人說照片中連狗看起來都比主人還要尷尬。

據紐約市環保局規定，未清理寵物糞便的飼主應處以250美元（約新台幣7,600元）罰款。不過有遛狗員受訪時表示，就算有罰款制度，在紐約還是有許多飼主不願清理寵物糞便，造成當地居民困擾。