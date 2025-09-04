「史瑞克」成Z世代戀愛潮流：找醜男約會比較不會心碎

近期國外社群媒體吹起一股名為「史瑞克式約會」（Shrekking）的全新風潮。雖然這個名詞聽起來很夢幻，但背後所代表的含意卻讓人跌破眼鏡，因為它指的並不是像史瑞克和費歐娜公主一樣克服萬難相愛，而是指「找比較醜的對象約會」。

據LAD BIBLE報導，「史瑞克式約會」是Z世代（1990中後期-2010年出生者）創造的流行語，指的是刻意選擇外貌或條件比自己差的對象交往。Z世代希望透過這種「降級約會」的戀愛方式，來降低自己受傷的風險。不少人認為，只要自己是關係中「比較好看」的那一個，另一半就會因為獲得這段感情而「心存感激」，所以也就不敢亂來。

不過這種想法在情感專家眼裡，其實是大有問題的。兩性關係教練艾咪．陳（Amy Chan）表示，雖然Z世代用的是新詞，但這種行為早有前例可循。她表示，許多人為了追尋真愛，會將外貌列為次要條件，但這種心態之所以會失敗，是因為人們假設外貌條件較差的對象就會對自己更好，但事實卻不盡然。

她認為，如果已經選擇「向下擇偶」卻失敗，後來可能會因此退縮，變得只肯和外貌、能力優越的人交往。她鼓勵大家，在選擇對象時，不應該只評估外貌或客觀條件，而是應該評估對方個性、價值觀和情感成熟度。

另一名人際關係專家哈索恩（Emma Hathorn）也表示，一段成功的感情，需要雙方有相同的目標和價值觀。如果兩人真的觀念相近合得來，對彼此就有超乎想像的吸引力，那外貌和社會期待等膚淺的因素確實不會太重要。不過一段關係的價值本來就不在外在條件上，需要花時間彼此認識才能建立關係。