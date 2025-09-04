人明明還活著…癡情男狂說前女友死了 為「解救魂魄」擅闖住處被逮

生病的確需要及早求醫，更要避免影響到其他人！新加坡1名男商人多年前和女友分手，但他疑對舊情人念念不忘，不但經常騷擾對方，而且明知對方還活著，卻稱經常夢見她過世，魂魄被困在家中1個藍色盒子內。「癡情男」為了「解救」前女友，硬闖入她居住的洋房取走盒子，甚至一度持刀，其後終於被捕。

案件在法庭審理，心理學家經評估後，指被告案發時精神錯亂，但其病情和罪行沒有關係，最終被告被判入獄3個月。

當年遭棒打鴛鴦

47歲被告謝文平（音譯）於27年前，即1998年與1名女子交往，但受到女方母親反對，雙方於2003年分手。謝男在2007年和另1名女子結婚，與妻子育有2名子女，目前從商。前女友之後亦另嫁他人，與丈夫及3名孩子住在新加坡烏節一帶采士華路（Chatsworth Road）的洋房。

一直騷擾前女友

謝男和前女友在社群媒體上互相關注，但沒有聯絡，謝男得知前女友住所地址後，曾數次開車經過。至2024年10月9日，前女友發現謝男在其屋外站了數小時，但她當時沒有報警。到了翌日（10月10日），謝男更致電給前女友，但她沒有接聽，同時將他封鎖，並透過1名友人要求謝男切勿再「探望」，謝男之後沒有再嘗試聯絡前女友。

夢見前女友過世 進屋「解救」魂魄

但謝男的情況沒有好轉，而且經常夢見前女友過世，而她的魂魄被困在家中1個藍色盒內。為了「解救」前女友的魂魄，謝男同年12月18日傍晚6時許開車到前女友洋房，要求屋內女傭開門，但遭拒絕。謝男遂攀爬圍籬闖上洋房，他在梯間見到牆上掛著前女友母親的照片，立即將相框玻璃打碎，然後進入3樓房間，取走放在桌上的1個藍色盒。

持刀闖入鄰居住處

謝男前往洋房廚房取走1把利刀，然後持刀攀牆擅闖前女友鄰居住所，鄰居見狀大叫，警告謝男切勿進屋，謝男卻沒有理會，硬闖對方住宅。鄰居開門要求謝男離開，見到他離開後便立即報警。謝男隨即開車返家，在停車場見到一早等候的警員，依照警員指示走出車外，將刀放在地上，謝男當場被捕。

被告被判入獄3個月

謝男面對5項罪名，包括擅闖、惡作劇和破門行竊，他需接受心理學家評估，報告顯示他在案發時精神錯亂，但其病情和罪行沒有關係。辯方律師求情稱，事件中無人受傷，被告亦已向前女友作出賠償，加上該個藍色盒價值不高，而且已經歸還，而被告女兒患有自閉症，被告身邊有親友支持，希望法官輕判。法官經審理後，判處被告入獄3個月。

延伸閱讀：

女生分手申請保護令！前男友8天後狂傳訊息「想跟你做」 下場慘了

愛上已婚女傭！人夫求愛不遂持刀恐嚇殺死她 案件曝光他下場慘了

文章授權轉載自《香港01》