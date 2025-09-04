快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
米爾克最喜歡的就是博美犬，甚至改變自我認同。示意圖／ingimage
一名美國賓州女子的自我認同是隻「博美犬」，她稱自己的交往對象是「主人」，平常也很喜歡寵物玩具，近期上英國節目受訪，引發網友熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名自稱是「博美犬」的女子米爾克（Milk）從小就喜歡博美犬。她遠端接受英國晨間節目訪問，說自己一直都覺得博美是全世界最可愛的狗，加上自己身形比較小，所以從一年多前開始覺得自己是隻狗。

米爾克說，她在影音平台TikTok上看到類似的影片，所以決定開始試著當隻狗，沒想到就這樣「一試成主顧」。她的父親麥克（Mike）受訪時表示，自己跟妻子都不能理解女兒為什麼要這麼做，但還是選擇支持女兒。麥克說，米爾克從小就與眾不同，但這次竟然說要當狗，讓爸媽都花了好一段時間才能適應。

米爾克在視訊時秀出自己最喜歡的寵物玩具和項圈，包含咬了會發出啾啾聲的玩偶和已經被她咬斷的狗骨頭。她也分享自己和「主人」的互動，她的主人史黛兒（Star）是她最好的朋友，她強調這是一段「柏拉圖式友誼」，史黛兒同時也扮演她的照顧者，兩人會玩「坐下」、「拔河」等遊戲，也喜歡一起外出散步。

不過，並不是所有人都像米爾克爸媽一樣，能接納米爾克扮演狗狗的喜好。不少網友在社群媒體上留言，認為米爾克根本就是胡言亂語，甚至有些人批評節目不該訪問，助長這類奇怪的喜好。但針對其他人的批評，米爾克表示她一點都不在意，她也說，只要她沒有干擾到其他人，網友實在「不用那麼敏感」。

自我認同是隻博美犬 賓州女上節目大方分享「飼主」戀情

