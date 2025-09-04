「忘了到底殺幾個」 伊朗56歲婦毒殺11名丈夫曝光才停手

伊朗一名婦人在22年內毒殺了11名丈夫，由於她的丈夫們通常年事已高、身體健康狀況也不好，所以過去幾年都沒有任何人發現異狀。2023年婦人又再次用同樣的手段殺害當時的丈夫，被害人的兒子察覺有異，這才讓整起事件曝了光。

據ODDITYCENTRAL報導，56歲的阿克巴里（Kolsum Akbari）從2000年就開始動手殺人，受害者可能有13到15人。她刻意選擇年長、健康不佳的男性結婚，接著使用糖尿病藥物和工業酒精毒殺對方。2023年，她殺害82歲的巴巴伊（Gholamreza Babaei），想再次用同樣手段繼承遺產，但被巴巴伊的兒子發現異狀。

警方在接獲巴巴伊兒子報案後開始調查，發現過去22年內間受害者至少有11個人。冷血的阿克巴里在接受偵訊時表示，受害者人數可能還有更多，只是她「不記得到底殺了幾個」。警方認為，實際受害者可能有13到15人。

阿克巴里在18歲時第一次結婚，不過那段婚姻十分短暫。她的第二段婚姻嫁給一名比她年長許多、有過婚姻的男子。第二任丈夫常常對她拳打腳踢、百般羞辱，後來第二任丈夫因故過世，阿克巴里就開始以結婚手法謀財害命。

她通常會釋放消息，讓年長、孤單的男子知道她願意結婚，而且選擇的也都是財力雄厚的對象。結婚不久後，阿克巴里就開始用血壓藥、糖尿病藥、鎮定劑和工業酒精等混合物毒害受害者。

若是丈夫沒被毒殺成功，阿克巴里就會用枕頭悶死他們，再找尋下一個目標。由於犯案地點分布於伊朗馬贊德蘭省（Mazandaran province）各個城市，所以警方從來沒有聯想過這是連環殺人案，且這些案件與阿克巴里有關。

阿克巴里繼承逝世丈夫們的財產以後，已經將大部分財物都轉移到女兒名下。她被控犯下11項預謀謀殺罪和1項謀殺未遂罪。如果罪名成立，將被處以死刑。