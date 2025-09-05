夏天出門不再汗濕背包！日前自衛隊員背部通風涼爽妙招 只花21元

根據日媒「まいどなニュース」報導，炎炎夏日中揹著後背包出門，背部常因汗水浸濕又悶又不舒服。日本一名前自衛隊員NANOSAN分享妙招，意外在社群掀起熱烈討論。他在背包與背部之間加裝一塊人工草皮，讓背部維持通風，汗水不再直接滲進背包，甚至連放在裡面的重要文件也能因此避免受潮。

這個點子其實源自他從前在自衛隊的經驗。當年進行長時間行軍訓練時，前輩曾建議用人工草皮墊在背包與背部之間，改善散熱效果。他表示，自己嘗試過各種材料，包括軟墊與泡棉，但最後仍覺得人工草皮最有效，既耐用又能讓空氣流通。

為了參加今年在炎夏酷熱天氣中的「漫畫博覽會」，他去買了100日圓（約新台幣21元）左右的人工草皮裝在背包上，實測證明確實大幅減輕背部流汗困擾，不少網友看了直呼「果然是專業的厲害！」、「希望廠商趕快研發這種人工草皮背包」。也有人提到，「若背包能內建類似透氣的構造，會是戶外族群的福音」。

「NANOSAN」已退伍，目前專注於航空攝影與戶外活動。他經常在社群平台上分享拍攝的戰機照片。他笑說，人工草皮雖然看起來有些突兀，但效果實在沒話說。「夏天背後再怎麼流汗都不會直接浸到背包裡，對我來說是一舉兩得。」對長時間需要揹後背包出門的人而言，這個來自前自衛隊員的妙招，或許值得試試。