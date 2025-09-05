快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

聽新聞
0:00 / 0:00

夏天出門不再汗濕背包！日前自衛隊員背部通風涼爽妙招 只花21元

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前自衛隊員分享後背包通風防汗的妙招 。 圖／ingimage
日本前自衛隊員分享後背包通風防汗的妙招 。 圖／ingimage

根據日媒「まいどなニュース」報導，炎炎夏日中揹著後背包出門，背部常因汗水浸濕又悶又不舒服。日本一名前自衛隊NANOSAN分享妙招，意外在社群掀起熱烈討論。他在背包與背部之間加裝一塊人工草皮，讓背部維持通風，汗水不再直接滲進背包，甚至連放在裡面的重要文件也能因此避免受潮。

這個點子其實源自他從前在自衛隊的經驗。當年進行長時間行軍訓練時，前輩曾建議用人工草皮墊在背包與背部之間，改善散熱效果。他表示，自己嘗試過各種材料，包括軟墊與泡棉，但最後仍覺得人工草皮最有效，既耐用又能讓空氣流通。

為了參加今年在炎夏酷熱天氣中的「漫畫博覽會」，他去買了100日圓（約新台幣21元）左右的人工草皮裝在背包上，實測證明確實大幅減輕背部流汗困擾，不少網友看了直呼「果然是專業的厲害！」、「希望廠商趕快研發這種人工草皮背包」。也有人提到，「若背包能內建類似透氣的構造，會是戶外族群的福音」。

「NANOSAN」已退伍，目前專注於航空攝影與戶外活動。他經常在社群平台上分享拍攝的戰機照片。他笑說，人工草皮雖然看起來有些突兀，但效果實在沒話說。「夏天背後再怎麼流汗都不會直接浸到背包裡，對我來說是一舉兩得。」對長時間需要揹後背包出門的人而言，這個來自前自衛隊員的妙招，或許值得試試。

日本 自衛隊

延伸閱讀

不是有保險就免付修車費！日本自駕方案沒選對 當心省小錢賠大錢

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

沖繩最西小島驚見中央山脈矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

幫冷凍肉保留口感！專家傳授「解凍黃金法則」 用錯方法肉質乾柴

相關新聞

醫院三角戀惹殺機！搶助理女友 院長遭割喉慘死、下體也失蹤

孟加拉近日發生一起醫院院內謀殺慘案，現年60歲的醫院院長阿米魯．伊斯蘭（AHM Amirul Islam） ，1日清晨被發現陳屍在院內的休息室，當地警方調查後發現，凶手是被阿米魯開除的男助理阿薩杜爾．阿里．阿薩德（Asadul Ali Asad），阿米魯疑似介入凶手與女護士的戀情，讓阿薩杜爾在氣憤難抑之下起了殺機。

夏天出門不再汗濕背包！日前自衛隊員背部通風涼爽妙招 只花21元

根據日媒「まいどなニュース」報導，炎炎夏日中揹著後背包出門，背部常因汗水浸濕又悶又不舒服。日本一名前自衛隊員@NANOSANsub分享妙招，意外在社群掀起熱烈討論。他在背包與背部之間加裝一塊人工草皮，讓背部維持通風，汗水不再直接滲進背包，甚至連放在裡面的重要文件也能因此避免受潮。

兒子送的生日禮物！俄羅斯媽媽「高空彈跳」後自拍摔死 …兒目睹慘劇

俄羅斯一名母親在成功完成高空彈跳挑戰後，為與兒子自拍留念，不慎從近90米高的平台跌落地面身亡。8月30日事發時，她22歲的兒子親眼目睹這場悲劇。

2050年網紅都會長這樣？皮膚差、大駝背 專家：用太久手機造成

近期一個遊戲網站分享了一張模擬圖，認為網紅到了2050年就可能呈現圖中的模樣。圖片中的女子不但駝背、皮膚有不少紅疹、甚至還有禿頭，模樣相當驚悚恐怖，也引發不少網友討論。

紐約女多次拒清狗便 鄰居做海報讓她登上國際媒體全球爆紅

美國紐約市上東城有許多富豪、名人居住匯集，但最近卻傳出一場鬧到全球皆知的鬧劇。一名飼主每次出門遛狗時，都沒有順手清理狗便，引發周遭居民不滿，做了海報附上飼主的照片，寫著「你看過她嗎？」等字報復，新聞鬧到社群媒體和澳洲媒體都轉發，讓這名女飼主丟臉丟到國外去。

「史瑞克」成Z世代戀愛潮流：找醜男約會比較不會心碎

近期國外社群媒體吹起一股名為「史瑞克式約會」（Shrekking）的全新風潮。雖然這個名詞聽起來很夢幻，但背後所代表的含意卻讓跌破眼鏡，因為它指的並不是像史瑞克和費歐娜公主一樣克服萬難相愛，而是指「找比較醜的對象約會」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。