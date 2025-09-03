快訊

學樂器能增強腦力 研究證實：老人大腦與20幾歲一樣靈活

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現多年彈奏樂器，能防止大腦老化。 示意圖／ingimage
研究發現多年彈奏樂器，能防止大腦老化。 示意圖／ingimage

俗話說「學音樂的孩子不會變壞」，現在研究甚至還證實，彈奏樂器的老人認知退化得比較慢，甚至大腦能跟20幾歲時一樣「好用」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一份研究發現，彈奏樂器多年的年長者，在吵雜環境中理解對話的能力，比不學樂器的人來得更好。專家發現，這些人腦部運作模式更接近年輕人，在專注時所需耗費的能量，也比年長非彈奏者少，讓他們更能彌補年齡帶來的腦力衰退。

專家找來25位平均年齡65歲、至少練習樂器32年的年長彈奏者，還有另外25位平均66歲的年長非彈奏者，以及24位20多歲的年輕非彈奏者參與，所有受試者都是身體健康、慣用右手、以中文為母語，且聽力正常的人。他們在核磁共振儀（fMRI）下，聽四個音節（ba, da, pa, ta）與三種不同程度背景雜音混合後的聲音，結果發現，年長彈奏者在辨識音節的表現上，明顯優於年長的非彈奏者。這項研究已經發表在《PLOS生物學期刊》（PLOS Biology）。

專家發現，從未練過任何樂器的年長者，在聽力測試中，聽覺背側路徑（auditory dorsal stream）區域的額外活動明顯增加。這表示，年長者的大腦為了彌補年齡帶來的認知衰退，必須更努力地運作，才能聽清楚聲音。

這項研究發現，彈奏樂器能為人腦建立一種「認知儲備」（cognitive reserve）能力，就像大腦的備用系統，能讓大腦保持高效運作。彈奏樂器的受試者即使年紀大了，大腦也像年輕受試者一樣靈活。

專家認為，不論樂器彈得好不好，光是每週練習12小時，就能訓練大腦的認知儲備系統，讓大腦的認知能力持續維持。此外，彈奏樂器年長者的左側中央前迴（left precentral gyrus）大腦活動，也與年輕人大腦更相似，該區域位於額葉，負責控制身體右側的動作，也與規劃和執行自主動作有關，因此可以推估年長者的身體自主能力也較非彈奏者佳。

人體研究

