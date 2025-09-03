就是要吃美乃滋！西班牙大叔只因沒醬料 竟縱火燒咖啡廳

西班牙一名顧客在咖啡廳用餐，只因為發現餐廳沒有提供美乃滋，就一氣之下縱火「燒店」。整起事件的過程宛如黑色幽默電影情節，所幸沒有造成人員傷亡。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在8月20日，地點位於西班牙塞維亞省的洛斯帕拉西奧斯鎮（Los Palacios y Villafranca）。當時一名50多歲的男子帶著兒子到一家咖啡廳用餐，他點了兩個三明治，向服務生索取美乃滋，不過當時店員回覆他「店裡沒有美乃滋」。

監視器畫面顯示，這名男子在得知沒有美乃滋後，先是與另一名服務生交談，接著又再次跟其他服務生確認。由於反覆確認都得到同樣的回覆，男子當下就氣沖沖地衝出咖啡廳。

據悉，男子跑出咖啡廳以後，就到附近一家加油站，買了1.5公升的汽油，又再次走進咖啡廳，並詢問「到底有沒有美乃滋」，卻依然得到否定的答案，讓他怒火瞬間引爆。

男子聽到服務生的回答，竟將整瓶汽油潑灑在吧台上，接著點火引燃。當時咖啡廳幾乎坐滿了客人，所有人看到火焰後，馬上尖叫著往外跑，縱火的男子也跟著趁亂跑走。

幸好店家的服務生反應迅速，立刻拿起滅火器將火勢撲滅，才沒有釀成更大的災難。縱火的男子在逃離現場時，不小心燒傷了自己的左手，隨後也被警方逮捕，目前正等待判刑。

店家估計，這場火災造成約9,500美元（約新台幣29萬元）財物損失，整起事件除了暴怒的男子之外，沒有任何人受傷。