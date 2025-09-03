快訊

房子遭侵占…法國女房東趁房客度假換鎖搶回 恐將面臨7年監禁

聯合新聞網／ 綜合報導
女房東想辦法賣掉房客物品拿回房產，卻因此吃上官司。照片為示意圖，非當事人。 圖／ingimage
法國一名屋主出租房子，卻被惡房客佔為己有。女房東趁著房客出國度假，將門鎖換掉想拿回房產，卻可能因此面臨七年牢獄之災，還要支付高達10萬歐元（約新台幣357萬元）的罰款。

ODDITYCENTRAL報導，這名房東瑪麗亞（Maria）在2022年將房子出租，沒想到這些房客後來開始不繳房租也不離開，由於法國相當尊重房客權益，相關單位不願介入，讓房東無計可施。

前陣子這群惡房客出國度假，瑪麗亞認為這是個千載難逢的機會，決定自己拿回房子解決問題。她將房客大部分的物品拿到跳蚤市場變賣，想藉此彌補自己沒收到的租金，也換掉門鎖，讓房客不能回家，但這樣的行為卻讓她惹上天大的麻煩。

房客度假返家後，發現門鎖被換、屋內又空無一物，於是報警處理。瑪麗亞被指控犯下入室行竊和非法驅逐，如果罪名成立，她將面臨最高七年的監禁，並要繳納10萬歐元的罰款。

瑪麗亞無奈地說，之所以會這麼做，是因為自己的房貸已經積欠好幾個月，如果要進行法律訴訟，時間又可能長達一年以上，所以才會想要自己私下處理。她表示，由於沒有收到房租，積欠的房貸已經超過自己能負擔的程度，真的無法也不願承擔這樣的損失。

這起事件引發法國社會的廣泛討論，有不少民眾同情瑪麗亞的遭遇，認為法律過度保護房客，根本沒有保障屋主的權益。

法國 房東 房客 房貸 房租

