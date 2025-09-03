謊稱出國度假…母赴瑞士安樂死前才迎愛孫 剩骨灰寄回家女兒崩潰

英國「每日郵報」1日報導，來自愛爾蘭卡凡郡的58歲婦女史勞隱瞞女兒，前往瑞士巴塞爾備受爭議的安樂死設施「Pegasos」診所，悄悄支付1.3萬英鎊（約新台幣53.5萬元）結束生命。

史勞在生命最後幾個小時，向一個從未碰面的TikTok好友傾訴她一直對孩子隱瞞的痛苦。她談到，過去一年「活在地獄」，每天醒來都哭泣顫抖。她生前就受到憂鬱、焦慮症狀困擾。

她的女兒梅根說，透過訊息得知母親去世消息時悲痛不已。當史勞的骨灰被裝在貼有磨損金色標籤的普通棕色罐子送回，梅根更是驚恐。

史勞7月8日飛往瑞士，家人原以為她和朋友一起到立陶宛旅行，但兩天後史勞就在Pegasos診所去世。在這幾天前，史勞曾向前述TikTok上的朋友承認，她對是否要進行這個手術猶豫不決，並害怕下會地獄。

梅根在史勞去世前幾周，才生下第2個孩子。梅根說，家人事先沒收到Pegasos診所的警告，她也聲稱Pegasos靠偽造的文件來核實其親屬是否知道這項手術。

Pegasos診所表示，他們收到梅根的一封信，確認梅根知道其母決定，也收到一封後續電子郵件。但史勞的家人認為，她偽造前述這兩封信。

史勞在網路上的密友質疑她是否能做出該決定。該網友向每日郵報說，認為史勞的心智不夠健全，無法做出這樣的決定，「而且我認為她花錢僱來謀殺她的公司，未對她女兒的信件和電郵的真實性，進行足夠徹底的核實」。

史勞的家人也對她的骨灰被郵寄送回的方式感到震驚。悲痛欲絕的梅根另向「愛爾蘭獨立報」說，母親的骨灰就放在一輛貨車的後面，「我要靠一個追蹤號碼來找，像在找包裹」。

