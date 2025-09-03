泰震撼！總理貝東塔解職 前女議員寺廟「脫衣裸舞」謝神還願

泰國憲法法院今年8月29日裁定總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因涉與柬埔寨前總理、現任參議院主席洪森（Hun Sen）的「電話門」事件，違反道德與操守標準，必須解除職務。消息公布後，前進黨（Move Forward Party）前國會議員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）兌現先前的承諾，在寺廟前全裸跳舞還願，並將影片上傳到臉書，引發社會譁然。

根據外媒《Thaiger》報導，阿瑪拉特今年6月6日曾在臉書發文，直言希望貝東塔能在2025年底前下台，並發下豪語倘若願望成真，將在神像前裸舞還願。她坦承，當初許願並非出於迷信，而是因對政局不滿所做的情緒性承諾，沒想到真的兌現。

隨著貝東塔被罷免，阿瑪拉特於9月1日現身佛統府一間寺廟，搭起臨時帳篷並以白布圍出空間，在眾人見證下脫下衣物，隨著傳統音樂旋轉起舞，並將裸體跳舞的影片分享到臉書。

從影片畫面可以看到，阿瑪拉特一開始先恭敬地擺上祭品、雙手合十拜佛，隨後走進用大片白布圍起的空間，脫下全身衣服交給一旁的工作人員，接著搭配音樂旋律翩翩起舞，過程中不時微笑，旁人則圍觀錄影。跳完後，她把衣服穿上，再到神壇前雙手合十拜佛，整個還願流程就結束了。

畫面曝光後引發泰國社會熱議，支持者大讚阿瑪拉特「說到做到、值得尊敬」，也有人認為她的行徑「太離譜」、「膽子真大」，甚至狠酸「政壇比電視劇還精彩」。

貝東塔於2024年8月就任泰國總理，執政僅1年。今年6月15日，她與柬埔寨領導人洪森就泰柬邊界爭端私下通話。洪森事後將錄音上網公開，可聽到貝東塔稱呼他為「叔叔」，似乎表現恭敬，並批評泰國軍方，引發輿論譁然與街頭抗議。事後貝東塔遭到憲法法院裁定停職，抗議者更要求她下台，並於上月29日裁定她不得復職，使其成為繼父親塔信與姑姑盈拉後，第三位被迫離開總理職位的欽納瓦家族成員。