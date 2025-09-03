為與妻度二人世界時光 美國父竟給女兒餵藥意外致死將囚20年

一名美國德州33歲男子卡納萊斯（Adam Canales Jr.）8月28日被判過失殺人罪，原因是他在2021年7月11日時，為不讓年僅2個月大的女兒打擾他與妻子莎拉（Sarah Canales）共度二人世界時光，竟給女兒服用具有催眠效果的過敏藥，最終意外導致女兒中毒身亡。卡納萊斯面臨最高20年監禁，而他的妻子莎拉也面臨過失殺人罪指控，目前正在等待審判。

綜合外媒報道，地方檢察官Sunshine Stanek在結案陳詞中稱，卡納萊斯給女兒服用非處方安眠抗敏藥，是為了與妻子共度「專屬時光」。Sunshine Stanek曾在庭審前期指控卡納萊斯的行為「自私且魯莽」。

卡納萊斯（Adam Canales Jr.，左）；其妻子莎拉（Sarah Canales，右）（Lubbock County Sheriff's Office）

Sunshine Stanek說，「被告的行為極度自私魯莽，導致女兒喪命。這對夫婦習慣性給孩子們服用催眠藥。每當他們疲憊不堪只想享受成人時光時，就給孩子服藥。」

德州拉伯克縣（Lubbock）警長辦公室於2021年7月11日下午4點左右接到報告，指稱一名孩童在其家中失去意識。警方到場時發現小女嬰雅典娜（Athena）已經死亡。

卡納萊斯起初否認曾給女兒服藥，但在驗屍報告顯示雅典娜死於「混合藥物中毒」後，他才坦承曾給女兒服藥。

文章授權轉載自《香港01》