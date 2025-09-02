便秘太嚴重！5歲女童天天喊肚子痛 持續2週才就醫 X光一照醫生嚇壞

便秘真的不是小事，甚至可能嚴重到需要住院治療。馬來西亞吉隆坡一名5歲女童因為不愛吃蔬菜，導致嚴重便秘，每天至少三次肚子痛，狀況持續了整整兩週。她痛到天天爆哭，家人這才緊急帶她去醫院檢查，沒想到X光一照竟發現她肚子裡塞滿宿便，多到甚至擠壓到肺部的位置。經過醫生三天的治療後，女童才順利排出數公斤的糞便。不過她依然抗拒吃蔬菜，家人只好讓她喝兒童用的膳食纖維飲品，幫助腸胃蠕動、排便順暢。

只吃肉不吃菜 肚子痛足足兩週

根據馬來西亞媒體今（2025）年3月的報導，女童的媽媽在社群平台上分享這段經歷。她表示，女兒從小就是「肉控」，超愛吃飯、麵跟水果，但就是不碰青菜。家人原本以為有吃水果就夠了，沒想到纖維攝取遠遠不足。

女童在5歲生日隔天開始喊肚子痛，家人以為是前一天晚餐吃了不新鮮的鮭魚引起腸胃不適，起初沒多想。帶去看醫生後，初步診斷是腸胃炎，拿了藥回家吃，症狀一度有改善，但才過三天又開始喊痛，還說「大便很硬」、「肚子好痛」。

接下來的日子，女童每天痛三到四次，甚至痛到整個人蜷縮在床上哭。兩週過去狀況沒有改善，家人終於警覺不對勁，趕緊送她去醫院。

X光片一照：宿便竟多到壓到肺！

經過轉診照X光後，醫師驚訝發現，女童腸道裡的宿便量驚人，大便竟然從腹部一路堆積到肺部附近，才會造成反覆腹痛。

所幸經過三天的軟便治療，女童順利排出數公斤的糞便。雖然身體恢復健康，但她仍然抗拒吃蔬菜，媽媽最後只能遵照醫師建議，讓她每天喝兒童專用的纖維飲，並密切觀察她的排便情況。

媽媽PO出X光片 網友全看傻：真的太誇張了

女童的媽媽也曾上傳當時的X光片，只見孩子腹部大量糞便堆積，甚至已經壓迫到肺部，引起網友一陣震驚，直呼：「太誇張了！」、「便秘真的不能輕忽！」還有不少人提醒：「小孩挑食真的很傷腸胃，要從小養成吃菜的習慣。」不過，這篇貼文後來疑似被刪除。

媽媽也藉這次經驗提醒其他家長，青菜對腸道健康非常重要，別以為吃水果就能取代。小孩一旦有便秘情況，家長一定要重視、及早處理，才能避免更嚴重的後果。

