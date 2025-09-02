義大利85歲老翁「塞1物」到肛門痛到求救 X光一照醫生都傻眼

義大利發生一起離奇醫療事件，一名85歲的老先生因為肛門劇烈疼痛到醫院求診，醫師照X光後發現，他的直腸裡竟然完整卡著一顆燈泡！老翁表示，他在家中無法自行將異物取出，結果越弄越深，最後只能請求醫護人員協助。所幸醫生使用手術鉗順利將燈泡取出，過程中燈泡沒有破裂，也未造成更嚴重的傷害。不過，老翁並未透露整起事件的來龍去脈，醫生懷疑他可能是在進行某種「性愛實驗」時出了意外。

根據外媒報導，這起事件發生在義大利雷契市，這名85歲老翁在8月19日將一顆燈泡塞入肛門後取不出來，他還曾試圖用螺絲起子將燈泡撬出，結果不但沒成功，還可能讓燈泡卡得更深。

疼痛難耐只好報警送醫

老翁試了各種方法都無法將燈泡取出，肛門與直腸疼痛不已，甚至導致直腸內壁受損，最後因為痛到受不了，才打電話求救。救護人員到場後發現狀況嚴重，立刻將他送往醫院。

X光片現完整燈泡 手術鉗成功夾出

醫生透過X光發現一顆完整的燈泡卡在直腸中，最終動用手術鉗小心翼翼將燈泡夾出，隨後安排住院觀察。雖然當事人並未說明為何會把燈泡塞入體內，不過醫療團隊推測，很可能是進行某種「性行為實驗」導致意外。

事實上，哥倫比亞也曾發生類似案例，一名53歲男子也因為將燈泡塞進直腸導致送醫，幸好同樣沒有破裂，最終也順利取出。

