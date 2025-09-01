日本「出租惡人」幫解決人際關係糾紛 走紅網路後突宣布收檔
日本社交平台X（舊稱Twitter）賬號「出租可怕的人」（レンタル怖い人），提供「出租惡人」服務，幫客戶解決捉姦、討債和防止霸凌等人際關係問題，在網上走紅。然而，該帳號8月31日突然宣布終止服務，卻未給出原因。日媒分析，可能是服務涉及恐嚇他人，走紅後或許面臨違法風險，因此選擇歇業。
據「出租可怕的人」在X及其網站上介紹，該業務透過出租主要為30歲到50歲的兇狠男性，幫助客戶解決職場和青少年霸凌、鄰居擾民問題、伴侶出軌和金錢糾紛等麻煩。
網站表示，收費分別為2萬日圓/30分鐘（約新台幣4240元）、5萬日圓/3小時（約新台幣10600元），若超過3小時以後收費1萬日圓/每30分鐘（約新台幣2120元），且在關東地區以外服務需收取旅費。但業者也強調，大多數服務都在30分鐘內結束。
網站強調，提供服務的人員均和反社會勢力無關，並且一旦發現服務被用於脅迫等非法活動，將立即停止服務。
自從兩週前（8月22日）在X上開始發貼以來，「出租可怕的人」賬號已經獲得超過3000萬瀏覽量。但本周日卻突然宣布：「出於諸多原因，已經終止服務。」
日本企業資訊媒體coki周日指出，該服務之所以備受關注，是因為現代日本社會普遍存在孤立感和人際關係焦慮，個人很多時候只要「有第三方人士在身邊」就能感到安全。
至於，「出租可怕的人」突然結業原因，報道推測是因涉及恐嚇而面臨法律風險，引起大量關注後可能引起政府和法律專業人士的注意，招來批評。
文章授權轉載自《香港01》
