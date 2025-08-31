快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

險猜錯Windows開機聲！比爾蓋茲登韓綜同框劉在錫 自曝手機是三星董座送的

香港01／ 撰文／成依華
蓋茲基金會主席、微軟公司聯合創辦人比爾蓋茲抵達韓國首爾西部的首爾金浦商務航空中心。歐新社
蓋茲基金會主席、微軟公司聯合創辦人比爾蓋茲抵達韓國首爾西部的首爾金浦商務航空中心。歐新社

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）早前訪問南韓，作客南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，8月27日播出，節目組搞笑地要求比爾蓋茲聆聽後答出Windows最早期的開機聲音，差點考倒這位科技界巨人，主持人劉在錫一度提示他並未答對，提醒道「再猜吧」。

節目組播出4段聲音，要求比爾蓋茲答出哪一段是Windows最早期的開機聲音，每段均是不同時間的Windows開機聲，但要他猜出哪一段是最早期的聲音。

字幕打上「Windows之父，是否記得兒子們的聲音？」字句，搞笑的題目讓比爾蓋茲露出既疑惑又微笑的表情，一度掩著嘴巴思考。

比爾蓋茲之後笑著稱「我選1號吧，我不太確定。」主持人劉在錫對答案紙瞄了一眼後，說「董事長，再猜一次吧。是最早的開機聲。」

結果在再聆聽一次後，比爾蓋茲終成功答對。另一主持人曹世鎬根據節目規定向他遞上100萬韓圜（約新台幣2.2萬元）獎金，讓這位富豪一度不想收下，說「我給回你吧。」最後在主持人說明是節目心意後，他收下信封。

比爾蓋茲也在這次節目中透露自己使用的是手機是韓企三星（Samsung）的摺疊手機，是三星董事長李在鎔送給他的禮物，「所以我不用付錢」。

延伸閱讀：

比爾蓋茲自爆不用iphone用samsung 只因折疊手機有1功能

比爾蓋茲談遺產分配：我的孩子只會繼承不到1%財富

文章授權轉載自《香港01》

南韓 財富 Windows 劉在錫 Microsoft 比爾蓋茲

相關新聞

險猜錯Windows開機聲！比爾蓋茲登韓綜同框劉在錫 自曝手機是三星董座送的

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）早前訪問南韓，作客南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，8月27日播出，節目組搞笑地要求比爾蓋茲聆聽後答出Windows…

國中兒和網友在商店發生關係 母崩潰報警「對方是男性」…23歲研究生認了

日本發生男子性侵未成年男生案件。千葉縣1名23歲千葉大學研究所學生透過網上遊戲，認識1名未成年國中男生，他們首次見面…

東京AV浴室場景驚藏腐屍！死者1習慣疑變催命符 恐怖內情曝光

東京新宿AV成人影片拍攝場地驚藏腐屍！35歲男子被發現伏屍浴室，被床單包裹住，因單位傳出臭味揭發命案。警方經調查後拘捕兩名30及31歲男子，分別控以遺棄屍體及搶劫殺人等罪名，而疑兇的恐怖「殺人預告」訊息早前曝光，事件令社會震驚。

女兒女婿全共犯！韓57歲婦疑尪偷吃 咖啡廳內爆氣「砍斷生殖器」

南韓有人妻懷疑丈夫外遇，竟合謀女兒和女婿，持刀攻擊丈夫並切斷其生殖器，幸好男子送醫後目前已脫離生命危...

無罩上陣？日本氣象女主播「胸前一幕」網看傻 兩天粉絲暴增

日本氣象女主播細川栞最近因為一幕「胸前畫面」在網路引發熱議。事件起因於細川栞在播報氣象時，身穿白色上衣搭配灰色長裙，卻因胸口出現明顯兩點凸起的畫面，被觀眾迅速截圖分享到社群...

AI造就的教育樂園？這所學校1天上課2小時 老師年薪最低300萬元

在這所「學校」裡，一天只需在教室裡上兩小時課程，而教師年薪可達六位數（美元），學生的學術表現也能得到金錢上的獎勵。無論對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。