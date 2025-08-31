聽新聞
國中兒和網友在商店發生關係 母崩潰報警「對方是男性」…23歲研究生認了
日本發生男子性侵未成年男生案件。千葉縣1名23歲千葉大學研究所學生透過網上遊戲，認識1名未成年國中男生，他們首次見面，即在縣內1間商店發生關係，國中男生的母親意外發現事件報警。
研究生被捕後承認罪行，表示「事實無誤」。相關大學回應指正在確認事件，會全力配合警方調查，並將根據結果嚴正處理。
打遊戲認識 首次見面發生關係
日媒於8月報導，23歲涉案男子若菜光希在千葉大學擔任研究生，住在縣內稻毛區，平時愛玩網路遊戲，其間他結識1名未成年國中男生，2人利用社交媒體保持聯絡，其後相約6月1日上午11時許在縣內1間商店見面，首次見面即發生關係。國中男生的母親於6月12日揭發事件，報警稱「兒子可能與成年男性發生了性關係」。
被捕研究生承認罪行︰事實無誤
警方接報調查，翻閱案發商店的閉路電視等證據，鎖定若菜身份，然後以「不同意性交」罪名作出拘捕。據了解，被捕人承認罪行，並表示「事實無誤」，警方正在調查被捕男子是否另涉其他罪行。
大學配合警方調查
千葉大學校長回應當地傳媒查詢時表示，目前正在核實事件，並全力配合後續調查，校方將根據結果，採取相應措施。
（綜合）
文章授權轉載自《香港01》
