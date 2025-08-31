快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

聽新聞
0:00 / 0:00

國中兒和網友在商店發生關係 母崩潰報警「對方是男性」…23歲研究生認了

香港01／ 撰文／田中貴
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

日本發生男子性侵未成年男生案件。千葉縣1名23歲千葉大學研究所學生透過網上遊戲，認識1名未成年國中男生，他們首次見面，即在縣內1間商店發生關係，國中男生的母親意外發現事件報警。

研究生被捕後承認罪行，表示「事實無誤」。相關大學回應指正在確認事件，會全力配合警方調查，並將根據結果嚴正處理。

打遊戲認識 首次見面發生關係

日媒於8月報導，23歲涉案男子若菜光希在千葉大學擔任研究生，住在縣內稻毛區，平時愛玩網路遊戲，其間他結識1名未成年國中男生，2人利用社交媒體保持聯絡，其後相約6月1日上午11時許在縣內1間商店見面，首次見面即發生關係。國中男生的母親於6月12日揭發事件，報警稱「兒子可能與成年男性發生了性關係」。

被捕研究生承認罪行︰事實無誤

警方接報調查，翻閱案發商店的閉路電視等證據，鎖定若菜身份，然後以「不同意性交」罪名作出拘捕。據了解，被捕人承認罪行，並表示「事實無誤」，警方正在調查被捕男子是否另涉其他罪行。

大學配合警方調查

千葉大學校長回應當地傳媒查詢時表示，目前正在核實事件，並全力配合後續調查，校方將根據結果，採取相應措施。

（綜合）

延伸閱讀：

日本大學性醜聞 46歲副教授涉校內性侵20多歲女子…校方這樣回應

巴基斯坦少年與女童天台及後樓梯性交 官稱須建正確道德觀判感化

文章授權轉載自《香港01》

日本 母親 性侵 日媒 未成年 性關係 網路遊戲

相關新聞

國中兒和網友在商店發生關係 母崩潰報警「對方是男性」…23歲研究生認了

日本發生男子性侵未成年男生案件。千葉縣1名23歲千葉大學研究所學生透過網上遊戲，認識1名未成年國中男生，他們首次見面…

東京AV浴室場景驚藏腐屍！死者1習慣疑變催命符 恐怖內情曝光

東京新宿AV成人影片拍攝場地驚藏腐屍！35歲男子被發現伏屍浴室，被床單包裹住，因單位傳出臭味揭發命案。警方經調查後拘捕兩名30及31歲男子，分別控以遺棄屍體及搶劫殺人等罪名，而疑兇的恐怖「殺人預告」訊息早前曝光，事件令社會震驚。

女兒女婿全共犯！韓57歲婦疑尪偷吃 咖啡廳內爆氣「砍斷生殖器」

南韓有人妻懷疑丈夫外遇，竟合謀女兒和女婿，持刀攻擊丈夫並切斷其生殖器，幸好男子送醫後目前已脫離生命危...

無罩上陣？日本氣象女主播「胸前一幕」網看傻 兩天粉絲暴增

日本氣象女主播細川栞最近因為一幕「胸前畫面」在網路引發熱議。事件起因於細川栞在播報氣象時，身穿白色上衣搭配灰色長裙，卻因胸口出現明顯兩點凸起的畫面，被觀眾迅速截圖分享到社群...

AI造就的教育樂園？這所學校1天上課2小時 老師年薪最低300萬元

在這所「學校」裡，一天只需在教室裡上兩小時課程，而教師年薪可達六位數（美元），學生的學術表現也能得到金錢上的獎勵。無論對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。