女兒女婿全共犯！韓57歲婦疑尪偷吃 咖啡廳內爆氣「砍斷生殖器」

香港01／ 撰文／桃樂斯
南韓有人妻懷疑丈夫外遇，竟合謀女兒和女婿，持刀攻擊丈夫並切斷其生殖器，幸好男子送醫後目前已脫離生命危險。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
南韓有人妻懷疑丈夫外遇，竟合謀女兒和女婿，持刀攻擊丈夫並切斷其生殖器，幸好男子送醫後目前已脫離生命危險。警方事後以「謀殺未遂罪」起訴婦人及其女婿，女兒則涉嫌非法追蹤父親手機定位，以掌握其行蹤，違反「位置資訊保護和使用法」，被檢方提起非拘留公訴。

懷疑丈夫出軌 人妻持刀切斷他陰莖

綜合南韓媒體報導，事發於8月1日凌晨，仁川市江華島一名57歲婦人因為懷疑丈夫外遇，以及長期積壓下來的不滿，竟在咖啡廳持刀攻擊丈夫臉部和手臂，並切斷其生殖器官。事後男子被緊急送往醫院接受手術，目前已經脫離生命危險。

警調查有驚人發現 揭婦人女兒女婿牽涉案內

警方調查後有驚人發現，揭發婦人女兒以及女婿皆牽涉案內，女兒先在上個月跟母親一起前往徵信社（即私家偵探公司）追蹤父親行蹤；而女婿則涉嫌幫忙用繩索跟膠帶綑綁外父，以便婦人下手。

婦人及女婿涉「謀殺未遂罪」被捕

仁川地方檢察廳依「殺害直系親屬未遂罪」起訴婦人，以及「謀殺未遂罪」起訴其女婿，而婦人女兒涉嫌非法追蹤父親手機定位，以掌握其行蹤，違反「位置資訊保護和使用法」，被檢方提起非拘留公訴。

婦人或患「疑夫症」 對丈夫過度執著致犯案

檢方強調會跟犯罪被害人支援中心合作，協助受害人後續治療以及提供相關的其他幫助。另外檢方相關人士透露，其實受害男子並非女子生父，而婦人亦疑似患有「疑夫症」，對丈夫過度執著，終導致犯案。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自《香港01》

女婿 丈夫 外遇 南韓 咖啡廳 生殖器官

