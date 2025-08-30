無罩上陣？日本氣象女主播「胸前一幕」網看傻 兩天粉絲暴增

印度發生恐怖情殺案。當地有已婚女子與情夫入住飯店時發生爭吵，男子竟狠心將雷管塞在她嘴裏並引爆，導致她當場被炸死。男子事後訛稱房間門鎖壞了，要求職員協助開門，見女子倒臥血泊中還假裝震驚，猜測是手機爆炸導致她身亡，但職員對其解釋存疑因而報警，警方在現場採集到殘留炸藥，故即時拘捕男子。

2025-08-29 08:22