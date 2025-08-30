快訊

無罩上陣？日本氣象女主播「胸前一幕」網看傻 兩天粉絲暴增

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友翻找細川栞的社群貼文，比較過往穿搭照片後，發現胸前也都有出現類似的凸起痕跡。 圖／擷自細川栞IG
日本氣象女主播細川栞最近因為一幕「胸前畫面」在網路引發熱議。事件起因於細川栞在播報氣象時，身穿白色上衣搭配灰色長裙，卻因胸口出現明顯兩點凸起的畫面，被觀眾迅速截圖分享到社群平台X。有網友質疑細川栞是否「無罩激凸」上陣；也有人認為只是視覺上的誤會。

細川栞過去曾任7年系統工程師，在通過氣象預報員認證後，自去年7月起擔任朝日電視台直播新聞節目「報道STATION（報道ステーション）」的氣象主播，以清新氣質和專業表現受到關注，亮眼的外型也被觀眾稱為美女主播。不過，這次直播畫面中疑似「胸前兩點凸起」的片段卻意外引來爭議，有人緩頰只是衣服皺摺或光線造成的錯覺，也有人笑稱「如果成為節目的固定橋段，收視率肯定飆升」。

該起事件曝光後在X上呈現兩極化討論。不少網友認真分析影像，懷疑可能經過AI修圖或是角度問題，「位置的確太高，不像正常的胸型，應該只是下著縫線角度問題」、「怎麼可能在直播節目裡不穿內衣，這樣太離譜」、「很可能是光線反射造成的誤會」；還有人替細川栞抱不平，認為製作單位應避免安排容易產生誤會的服裝，「我也被騙了，以為她真的沒穿內衣」。此外，也有網友翻找細川栞的社群貼文，比較過往穿搭照片後，發現胸前也都有出現類似的凸起痕跡。

由於討論熱度不斷攀升，短短兩天就讓細川栞的Instagram粉絲數暴增4000人，意外成為話題人物。截至目前，細川栞本人尚未出面回應，Instagram也維持日常分享貼文，未見相關話題。

細川栞的Instagram粉絲數暴增4000人。 圖／擷自社群平台X「@xxxsumeshixxx」
直播 主播 日本 服裝 粉絲 Instagram

相關新聞

AI造就的教育樂園？這所學校1天上課2小時 老師年薪最低300萬元

在這所「學校」裡，一天只需在教室裡上兩小時課程，而教師年薪可達六位數（美元），學生的學術表現也能得到金錢上的獎勵。無論對...

外媒爆台灣賽鴿黑幕「鴿子綁票、搭高鐵作弊」 黑市賭金上百億

賽鴿運動在全球廣受歡迎，已有數百年歷史，但英國「衛報」指出，很少有哪裡能像台灣這般詭譎離奇—賭注極高，有些鴿主為了贏得比...

恐怖情殺！印度20歲人妻想斷開小王 竟被「嘴塞雷管」炸死

印度發生恐怖情殺案。當地有已婚女子與情夫入住飯店時發生爭吵，男子竟狠心將雷管塞在她嘴裏並引爆，導致她當場被炸死。男子事後訛稱房間門鎖壞了，要求職員協助開門，見女子倒臥血泊中還假裝震驚，猜測是手機爆炸導致她身亡，但職員對其解釋存疑因而報警，警方在現場採集到殘留炸藥，故即時拘捕男子。

