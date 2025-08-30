聽新聞
0:00 / 0:00
無罩上陣？日本氣象女主播「胸前一幕」網看傻 兩天粉絲暴增
日本氣象女主播細川栞最近因為一幕「胸前畫面」在網路引發熱議。事件起因於細川栞在播報氣象時，身穿白色上衣搭配灰色長裙，卻因胸口出現明顯兩點凸起的畫面，被觀眾迅速截圖分享到社群平台X。有網友質疑細川栞是否「無罩激凸」上陣；也有人認為只是視覺上的誤會。
細川栞過去曾任7年系統工程師，在通過氣象預報員認證後，自去年7月起擔任朝日電視台直播新聞節目「報道STATION（報道ステーション）」的氣象主播，以清新氣質和專業表現受到關注，亮眼的外型也被觀眾稱為美女主播。不過，這次直播畫面中疑似「胸前兩點凸起」的片段卻意外引來爭議，有人緩頰只是衣服皺摺或光線造成的錯覺，也有人笑稱「如果成為節目的固定橋段，收視率肯定飆升」。
該起事件曝光後在X上呈現兩極化討論。不少網友認真分析影像，懷疑可能經過AI修圖或是角度問題，「位置的確太高，不像正常的胸型，應該只是下著縫線角度問題」、「怎麼可能在直播節目裡不穿內衣，這樣太離譜」、「很可能是光線反射造成的誤會」；還有人替細川栞抱不平，認為製作單位應避免安排容易產生誤會的服裝，「我也被騙了，以為她真的沒穿內衣」。此外，也有網友翻找細川栞的社群貼文，比較過往穿搭照片後，發現胸前也都有出現類似的凸起痕跡。
由於討論熱度不斷攀升，短短兩天就讓細川栞的Instagram粉絲數暴增4000人，意外成為話題人物。截至目前，細川栞本人尚未出面回應，Instagram也維持日常分享貼文，未見相關話題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言