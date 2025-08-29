AI造就的教育樂園？這所學校1天上課2小時 老師年薪最低300萬元

快訊

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
在Alpha School裡，一天只需在教室裡上兩小時課，教師年薪可達六位數（美元），這個師生們的快樂天堂，主要可說是拜人工智慧（AI）所賜。 路透社
在這所「學校」裡，一天只需在教室裡上兩小時課程，而教師年薪可達六位數（美元），學生的學術表現也能得到金錢上的獎勵。無論對學生和老師，聽起來都像是個不太真實的快樂天堂，但美國已開始出現這種新型態的學校，而這背後主要可說是拜人工智慧（AI）所賜。

Alpha School的校長李曼特（Joe Liemandt）在本周播出的Podcast節目中，描述了他們的體系與傳統教育的不同之處。李曼特是一位來自德州的億萬富豪，史丹福大學唸了一半就輟學，後來創辦 Trilogy軟體公司以及投資公司ESW Capital。

基本上，Alpha School是一個私立學校系統，招收幼稚園到12年級學生，特別的是宣稱以AI輔助學生學習，幫助學生每天僅需兩小時就能完成核心學科的學習，下午便能專注於「生活技能」。學校網站列出的工作坊包括「AI教學助理」、「公開銷售挑戰」及「斯巴達競賽完賽者」。

Alpha School並不使用「教師」（teachers）這個稱呼，而是把課堂領導者稱為「引導者」（guides）。照李曼特的說法，因為這些學校裡的成人職員並不進行學術教學，若稱他們為教師，「會給人錯誤的印象」。

根據其網站，學校利用AI為學生提供個人化、一對一的學習體驗。李曼特表示，為孩子生成專屬學習計畫，正是「神奇的突破點」。網站列出18個已開設或即將開設學校的地點，包括德州、佛州與加州，並計劃秋季在紐約市開設新校。

該校創辦於2014年，並獲得全球國際學校權威認證機構Cognia的認證。學費依地點而定，最低者每年需繳交4萬美元，最多需7.5萬美元。

為吸引優秀教師，Alpha School跟其他公司一樣祭出高薪，年薪最低10萬美元（約台幣300萬元）。根據該校徵才網頁，從幼兒園至二年級，以及高中「引導者」的職位，薪資均為六位數，並聲稱：「我們的招聘流程極為嚴格，僅聘用前1%的人才。但如果你具備能力與動力，這是你的大好機會。」

根據人力業者Glassdoor的資料，全美私立學校教師的薪資中位數為6.1萬美元，紐約市私校教師則為7.3萬美元。

在podcast節目中，校長李曼特也概述了激勵學生的幾種方式，其中包括遊戲化，學生能透過完成兩小時的學習任務，來「解鎖」下午的活動及其他「特權」。

他還說，金錢則是另一種激勵方式，雖然對某些家長而言可能有點爭議性，「孩子可以透過完成學業來賺錢，進而資助自己有熱情的專案」。李曼特認為，家長看到孩子把這些金錢用於追求興趣時，例如飛到外地參與表演，或是投入投資基金，他們應該就會比較安心。

