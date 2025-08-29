外媒爆台灣賽鴿黑幕「鴿子綁票、搭高鐵作弊」 黑市賭金上百億

賽鴿運動在全球廣受歡迎，已有數百年歷史，但英國「衛報」指出，很少有哪裡能像台灣這般詭譎離奇—賭注極高，有些鴿主為了贏得比賽，幾乎無所不用其極。

根據衛報的報導，有人綁架對手賽鴿，再勒索贖金；據傳也有人偷帶鴿子上高鐵，讓牠們先一步抵達終點。甚至有人故意讓鴿子餓著肚子，以便比賽當天飛得更快。這就是台灣賽鴿的快狠準世界。

衛報訪問到中華民國賽鴿協會和地方賽鴿會理事長吳宗銘。受訪這天，吳宗銘的辦公桌上放著一個鴿子造型煙灰缸，電腦裡還在挖「Pigeoncoin」加密貨幣。樓下停著他特地為了鷗翼車門而買的特斯拉。

吳宗銘是主張改革的一員，希望藉由規範解決賽事中的黑暗面，讓守規矩的參賽者能更乾淨、安全地比賽。

台灣賽鴿源自日據時期，後來成為鄉村勞工階層的消遣，如今規模在舉世名列前茅，約有20萬名鴿友與無數投資人，分屬80個區域社團，每年賽鴿數量上看百萬羽。雖然參與族群大致不變，但已發展成價值數百萬美元的產業，單季官方獎金可高達台幣3,000萬元，卻始終處於法律灰色地帶。

吳表示：「如果非法，那就請政府立刻取締；但若是合法，難道不該有相應政策來支持我們？」

光怪陸離操作層出不窮

低度規範加上大量資金，催生出各種離譜手法，包括搭高鐵運送賽鴿，以及吳所說的常見伎倆──複製晶片，讓另一隻「秘密」鴿子提前抵達終點。

若有明確標準，許多手法可能都會遭禁，例如使用禁藥，或將賽鴿與伴侶分開以加快歸巢速度。甚至有人會把鴿子的伴侶放進另一隻鴿子籠裡，激起嫉妒心，好讓賽鴿飛得更拼命。

吳表示：「在台灣經營賽鴿會很辛苦，作弊太多了。我聽過各種花樣。」他表態願意與動保團體、政府合作，建立「更健康的賽鴿方式」，擺脫灰色地帶。但政府卻讓他們「卡在原地」。

官方認為賽鴿涉案太多。除了作弊、綁票，還傳出與幫派掛鉤、虐待動物，以及數以十億計的黑市賭注，遠超過官方獎金池。警方曾多次突襲地方社團，查獲非法賭盤，官員遭逮捕入獄，並沒收上億資金。

內政部告訴「衛報」：「賭博犯罪一直是重點查緝對象。」農業部則稱，非法賭博是業界的「主要收入來源」。

吳強調，他的協會沒有違法，並辯稱非官方獎金並不構成賭博，「我們這是比賽獎金，不是賭博。政府從未明確表態」。

賽鴿死亡率極高

為打擊作弊，賽鴿界在1990年代末期把所有比賽移到外海，讓數萬隻鴿子從貨櫃船起飛，飛越大海返家。但動保團體批評此舉，指數量龐大的鴿子葬身海上，無論天氣惡劣比賽照常舉行，某些比賽死亡率甚至高達98%。

動保團體指控鴿子遭虐待，失去利用價值便被棄置。有些團體主張全面禁止。不過台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳承認，「這種文化深植於台灣社會」，因此呼籲先禁海上賽，並加強調查非法行為。

吳對虐待與盜竊的指控表示：「我們也痛恨那種行為。我希望能加以解決。我想告訴動保團體，如果我們回到陸地比賽，減少鴿子傷亡，我完全支持。」

鴿友則說，死亡率被誤算，很多其實只是晚歸。賽季結束後，吳的協會能登記約六成鴿子返家。改善動物福利，也是推動規範化的重要理由。

鴿友黃乃順（音譯）表示：「只要比賽能保持公平乾淨，不作弊、不涉黑，就不一定要靠海上賽。」他痛批犯罪與缺乏規範對賽鴿的衝擊。他曾多次付贖金贖回愛鴿，也對缺乏退役鴿子處理標準感到無奈。「只要有比賽，就一定有人鑽漏洞。」

報酬優渥

夏季南部賽季的最後一周，吳在倉庫監督賽前檢錄。大雨中仍充滿熱鬧氛圍，年長男性絡繹不絕，提著鴿籠來報到。裁判掃描晶片、用紫外光檢查鴿翼隱藏標記，隨後將鴿子與主人分離，嚴格看管，再統一裝船送往外海。

最終是81號鴿奪下賽季冠軍，鴿主抱回台幣120萬元官方獎金，來自總獎金池台幣600萬元。不過協會公開的資料顯示，該名鴿主還在148億元的非官方獎金池中，額外贏得百萬。其他縣市已有鴿友因賭金被定罪，但在吳宗銘的根據地屏東，尚未有任何取締紀錄。

鴿友否認參與非法行為。他們強調，並非為了獎金，而是追求比賽的刺激與付出後的收穫。農業部表示，若要讓賽鴿合法化，需有新法規、主管機關、業界自律，以及杜絕非法賭博。然而，眼下幾乎看不到進展。