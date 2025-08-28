快訊

輝達價位嚇人？彭博指這2檔「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺3成

公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

地牛又翻身！21:22東部海域規模4.3「極淺層地震」 最大震度3級

鈕扣全解開！櫻花妹「大露內衣」遊迪士尼挨批 營運公司發聲了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，日本一名年輕女性將身上的薄白襯衫鈕扣全打開露出內衣，開心在遊樂園區內留下自拍照，該舉動引起許多網友不滿。迪士尼示意圖／ingimage
近日，日本一名年輕女性將身上的薄白襯衫鈕扣全打開露出內衣，開心在遊樂園區內留下自拍照，該舉動引起許多網友不滿。迪士尼示意圖／ingimage

近日東京迪士尼海洋因一張照片意外掀起熱議。網路上流傳一名年輕女性將身上的薄白襯衫鈕扣全打開露出內衣，並頭戴米奇髮箍，開心在園區內留下自拍照，而該舉動卻引起許多網友不滿，紛紛認為在遊樂園內不適合穿得太過清涼，「帶小孩來的家長該怎麼辦？」、「真的可以在迪士尼穿成這樣嗎？」、「完全是違反規則的穿著」，社交平台上更出現「內衣迪士尼」的關鍵字，相關事件一度延燒。

其實，這並非日本主題樂園首次爆發「服裝爭議」。2022年萬聖節活動期間，大阪環球影城（USJ）也因遊客穿著疑似內衣的暴露裝扮入園而掀起論戰。USJ官方隨後公開表態，認為此舉「園區的名字以這種方式被傳播，我們深感遺憾」，並強調此類裝扮不被園區接受。

據日媒報導，東京迪士尼海洋官網「服裝規定」列出幾類不得入園的情況，包括會挑釁或造成他人困擾的服飾、帶有不當字眼或圖案的刺青、容易與園內角色或工作人員混淆的裝扮，以及帶有商業宣傳目的的穿著等。但針對「肌膚暴露程度」並沒有明確限制。

對於此次爭議，東京迪士尼度假區的營運公司東方樂園回應指出，避免談論個案更多細節，但若遊客的服裝被認定為可能造成其他賓客困擾，或違反公序良俗，工作人員會上前提醒，必要時也可能要求退園。園方強調，入場時會由工作人員目視檢查服裝，並呼籲遊客理解與配合，以確保所有人都能安心享受園區氛圍。

據引發服裝爭議的女子個人社群介紹，她今年3月從大學畢業後，在大型不動產公司就職，後來透過友人介紹，意外獲得寫真集拍攝機會，且因為自己向來對演藝活動感興趣，於是決定轉換跑道。她透露，目前一邊從事不動產相關打工一邊準備，希望大家能繼續關照。

東京 日本 小孩 迪士尼 遊樂園 萬聖節 環球影城

延伸閱讀

搭飛機NG行為曝光 乘客1疏忽恐釀麻煩…空服員吐心聲「想抓狂」

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

委託後事卻沒下葬…禮儀師將嬰兒遺體「擺客廳看卡通」 母進門崩潰

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

相關新聞

鈕扣全解開！櫻花妹「大露內衣」遊迪士尼挨批 營運公司發聲了

近日東京迪士尼海洋因一張照片意外掀起熱議。網路上流傳一名年輕女性將身上的薄白襯衫鈕扣全打開露出內衣，並頭戴米奇髮箍，開心在園...

委託後事卻沒下葬…禮儀師將嬰兒遺體「擺客廳看卡通」 母進門崩潰

英媒8月27日報導，英國里兹（Leeds）一位母親沃德（Zoe Ward）僅3週大的兒子於2021年病逝，她委託禮儀師厄普頓（Amie Upton）安排葬禮和入殮。然而，沃德事後拜訪厄普頓的家，卻發現駭人一幕，兒子的遺體被放在嬰兒椅上...

搭飛機NG行為曝光 乘客1疏忽恐釀麻煩…空服員吐心聲「想抓狂」

國人喜歡出國旅遊，在飛行途中，難免會出現想上廁所的情況。不過外媒指出，有空服員透露，有時候乘客不經意的舉動，反而會...

「空氣吉他」大賽圓滿結束 芬蘭The Angus奪冠 特色獎品引人發笑

空氣吉他世界錦標賽（Air Guitar World Championships）結果上周五（22日）出爐，冠軍由芬蘭選手The Angus奪得。他贏得一把真正的吉他。

居心叵測？日網拍禁售胎兒超音波照 網見「暗黑內幕」驚：世界真可怕

網購商品五花八門，卻成了有心人士的「暗黑道具」？日本二手交易平台Mercari日前拋出震撼公告，將全面禁止販售「胎兒超音波照」，消息一出立刻掀起討論。日本網路論壇「2ch」的創辦人也跳出來發聲...

星男教師淫3女學生！談及性話題要求性交 傳「限時訊息」圖滅證

為人師表，理應有更高的道德要求，但新加坡1名中學男教師，竟然同時段向2名女畢業生及另1名校外認識的女生伸狼爪，傳訊息談及性話題，而要求發生性關係，甚至設置「限時訊息」圖滅證，而3名女學生年齡由15至17歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。