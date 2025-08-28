快訊

委託後事卻沒下葬…禮儀師將嬰兒遺體「擺客廳看卡通」 母進門崩潰

香港01／ 撰文：莊勁菲
英國一名母親委託殯葬業者處理兒子的後事，不料卻在禮儀師的家中發現兒子的遺體。示意圖／ingimage
英媒8月27日報導，英國里兹（Leeds）一位母親沃德（Zoe Ward）僅3週大的兒子於2021年病逝，她委託禮儀師厄普頓（Amie Upton）安排葬禮和入殮。然而，沃德事後拜訪厄普頓的家，卻發現駭人一幕，兒子的遺體被放在嬰兒椅上、正和禮儀師「一起看卡通片」，且沙發上還有一具女嬰屍體。沃德不禁當場尖叫；女嬰母親也指現場氣味惡臭、如恐怖片。

綜合英國廣播公司（BBC）和《衛報》報導，里兹教學醫院NHS信託（Leeds Teaching Hospitals NHS Trust）已禁止38歲女子厄普頓進入該市產科病房和太平間，並向警方和相關機構報告其活動。

男嬰母親：禮儀師把他放客廳「看卡通片」

2021年，沃德3週大的兒子Bleu因腦損傷離世，她聯繫厄普頓要求安葬兒子。本以為Bleu會被安置於「專業環境」，但次日拜訪厄普頓時，卻發現他的遺體就在嬰兒椅上，客廳沙發上還有另一具嬰兒遺體，屋內似乎還有貓和狗。

厄普頓竟對沃德說道：「進來吧，我們在看卡通片。」沃德表示：「我打了電話給我媽，說『這不對勁』…我對著電話尖叫，『這裡污糟邋遢，他不能待在這！』」

隨後Bleu的外婆安排另一位殯葬人士來領走外孫的遺體，免於厄普頓的「照顧」。

客廳另一遺體是Sharon和Paul（均為化名）的已故女嬰。她於今年較早時間死產，其父母之後認識厄普頓，並被告知女兒遺體將會存放在里兹海丁利（Headingley）一家殯儀館，直到下葬。

當得知女兒在厄普頓家時，Sharon表示，「我不知道她為什麼在那裡。」

女嬰母親：現場很臭 像恐怖片

這對夫婦還表示，屍體沒安置在低溫環境下，「真的很臭，就像她一直待在裡面而沒有保持涼爽一樣…這就像是恐怖片。」他們驅車將女兒遺體帶走，轉移到新的殯儀館。

據稱，厄普頓女兒去世之後，她於2017年創立了嬰兒殯儀館「Florrie's Army」，向失去年幼子女的父母提供嬰兒葬禮、衣物、手印和留影服務。

當地殯葬業缺乏監管 警：無犯罪跡象

據西約克郡警方表示，自2021年起已接報調查厄普頓，但未發現任何潛在犯罪。

由於英格蘭和威爾斯的殯葬行業缺乏監管，沒有法律具體規定如何存放遺體，任何人無需專業資格即可提供殯儀服務。

文章授權轉載自《香港01》

