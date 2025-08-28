搭飛機NG行為曝光 乘客1疏忽恐釀麻煩…空服員吐心聲「想抓狂」

國人喜歡出國旅遊，在飛行途中，難免會出現想上廁所的情況。不過外媒指出，有空服員透露，有時候乘客不經意的舉動，反而會造成大麻煩，並忍不住直言「這會讓人抓狂」。

根據外媒「Mirror」報導，機上廁所最常見的麻煩之一，就是乘客沒有把門鎖好，不論是進去時沒完全上鎖，還是使用後忘記徹底關緊。這個看似小小的疏忽，卻會在有限的機艙空間裡引發一連串不便。

有資深空服員坦言，廁所門沒鎖緊，其他乘客可能誤以為空著，不斷敲門或直接推門進去，不僅會造成尷尬，還浪費時間。若遇到人潮多的時段，更會出現排隊混亂的情況，甚至影響到空服員在狹窄空間的工作動線。

此外，許多乘客未能正確使用「有人／空位」的燈號，也是困擾之一。有時門鎖沒有完全扣上，導致顯示錯誤，讓人難以判斷到底是否能進入。這對需要隨時掌握艙內狀況的空服員來說，會增加額外負擔。

更重要的是，機上廁所屬於衛生空間，若門沒關好，可能讓下一位乘客在廁所還沒清理乾淨時就誤用，造成不愉快的體驗。一名空服員直言，「當門鎖沒有正確扣上時，真的很容易發生誤闖。對當事人和誤闖的人都很尷尬，而且在忙碌時段還會拖慢效率」。