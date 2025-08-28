快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

聽新聞
0:00 / 0:00

搭飛機NG行為曝光 乘客1疏忽恐釀麻煩…空服員吐心聲「想抓狂」

聯合新聞網／ 綜合報導
國人喜歡出國旅遊，在飛行途中，難免會出現想上廁所的情況。示意圖／Ingimage
國人喜歡出國旅遊，在飛行途中，難免會出現想上廁所的情況。示意圖／Ingimage

國人喜歡出國旅遊，在飛行途中，難免會出現想上廁所的情況。不過外媒指出，有空服員透露，有時候乘客不經意的舉動，反而會造成大麻煩，並忍不住直言「這會讓人抓狂」。

根據外媒「Mirror」報導，機上廁所最常見的麻煩之一，就是乘客沒有把門鎖好，不論是進去時沒完全上鎖，還是使用後忘記徹底關緊。這個看似小小的疏忽，卻會在有限的機艙空間裡引發一連串不便。

有資深空服員坦言，廁所門沒鎖緊，其他乘客可能誤以為空著，不斷敲門或直接推門進去，不僅會造成尷尬，還浪費時間。若遇到人潮多的時段，更會出現排隊混亂的情況，甚至影響到空服員在狹窄空間的工作動線。

此外，許多乘客未能正確使用「有人／空位」的燈號，也是困擾之一。有時門鎖沒有完全扣上，導致顯示錯誤，讓人難以判斷到底是否能進入。這對需要隨時掌握艙內狀況的空服員來說，會增加額外負擔。

更重要的是，機上廁所屬於衛生空間，若門沒關好，可能讓下一位乘客在廁所還沒清理乾淨時就誤用，造成不愉快的體驗。一名空服員直言，「當門鎖沒有正確扣上時，真的很容易發生誤闖。對當事人和誤闖的人都很尷尬，而且在忙碌時段還會拖慢效率」。

廁所 機艙 空服員 出國旅遊

延伸閱讀

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

異常平靜300年…日本公布富士山噴發模擬影片 東京交通、電力面臨癱瘓

父親生前立遺囑…遺產全歸再婚妻！子女驚覺「自己被消失」 放棄追回特留分

相關新聞

搭飛機NG行為曝光 乘客1疏忽恐釀麻煩…空服員吐心聲「想抓狂」

國人喜歡出國旅遊，在飛行途中，難免會出現想上廁所的情況。不過外媒指出，有空服員透露，有時候乘客不經意的舉動，反而會...

「空氣吉他」大賽圓滿結束 芬蘭The Angus奪冠 特色獎品引人發笑

空氣吉他世界錦標賽（Air Guitar World Championships）結果上周五（22日）出爐，冠軍由芬蘭選手The Angus奪得。他贏得一把真正的吉他。

居心叵測？日網拍禁售胎兒超音波照 網見「暗黑內幕」驚：世界真可怕

網購商品五花八門，卻成了有心人士的「暗黑道具」？日本二手交易平台Mercari日前拋出震撼公告，將全面禁止販售「胎兒超音波照」，消息一出立刻掀起討論。日本網路論壇「2ch」的創辦人也跳出來發聲...

星男教師淫3女學生！談及性話題要求性交 傳「限時訊息」圖滅證

為人師表，理應有更高的道德要求，但新加坡1名中學男教師，竟然同時段向2名女畢業生及另1名校外認識的女生伸狼爪，傳訊息談及性話題，而要求發生性關係，甚至設置「限時訊息」圖滅證，而3名女學生年齡由15至17歲。

鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬 拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

印尼發生鱷魚殺人事件！當地1名男子在河邊沐浴期間，突然有鱷魚出現並將他拖入水中，由於腿部被緊緊咬住，男于拼命掙扎仍未能逃脫，最終身亡。鱷魚其後叼着男子身軀，在河面徘徊長達數小時，因而影響救援。

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

許多長者一旦退休後，總被醫師叮嚀「少鹽少糖、少油少肉，最好別抽菸、喝酒也要節制」。然而，日本高齡醫療專家和田秀樹卻提出截然不同的觀點，他認為所謂的「減法醫療」一味強調降血壓、降血糖、戒菸戒酒，反而讓老人失去活力，提早步入「虛弱老化」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。