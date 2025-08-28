「空氣吉他」大賽圓滿結束 芬蘭The Angus奪冠 特色獎品引人發笑
空氣吉他世界錦標賽（Air Guitar World Championships）結果上周五（22日）出爐，冠軍由芬蘭選手The Angus奪得。他贏得一把真正的吉他。
這場一年一度的比賽上周三至周五在芬蘭港口城市奧盧（Oulu）舉行，周五晚上在奧盧一個廣場迎來決賽高潮。
這是在芬蘭舉辦、為期3天的第28屆賽事，匯集來自13個國家的參賽者。參賽者需在2輪比賽中分別表演2首歌曲，每輪時長60秒，選手們假裝彈奏一把無形的吉他。
參賽者必須要有的是激情，其餘大部份取決於自己，允許使用道具和服裝，但禁止伴奏樂隊和真實樂器。獲勝者由五名表演藝術專業人士組成的評審團選出。
空氣吉他世界錦標賽始於1996年。主辦方宣稱：「根據競賽理念，當世界上所有人都彈奏空氣吉他時，戰爭將會結束，氣候變化將會停止，一切壞事都將消失。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言