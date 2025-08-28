「空氣吉他」大賽圓滿結束 芬蘭The Angus奪冠 特色獎品引人發笑

空氣吉他世界錦標賽（Air Guitar World Championships）結果上周五（22日）出爐，冠軍由芬蘭選手The Angus奪得。他贏得一把真正的吉他。

The Air Guitar World Championships came to a close this weekend, with the final taking place in the central square of Oulu, western Finland.



Finland’s Aapo Rautio, performing as The Angus, won the 28th edition of the contest, which drew competitors from 13 countries.



Rautio… pic.twitter.com/UXrsaXD3dI — CGTN Europe (@CGTNEurope) 2025年8月24日

這場一年一度的比賽上周三至周五在芬蘭港口城市奧盧（Oulu）舉行，周五晚上在奧盧一個廣場迎來決賽高潮。

這是在芬蘭舉辦、為期3天的第28屆賽事，匯集來自13個國家的參賽者。參賽者需在2輪比賽中分別表演2首歌曲，每輪時長60秒，選手們假裝彈奏一把無形的吉他。

參賽者必須要有的是激情，其餘大部份取決於自己，允許使用道具和服裝，但禁止伴奏樂隊和真實樂器。獲勝者由五名表演藝術專業人士組成的評審團選出。

空氣吉他世界錦標賽始於1996年。主辦方宣稱：「根據競賽理念，當世界上所有人都彈奏空氣吉他時，戰爭將會結束，氣候變化將會停止，一切壞事都將消失。」