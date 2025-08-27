居心叵測？日網拍禁售胎兒超音波照 網見「暗黑內幕」驚：世界真可怕

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本二手交易平台Mercari日前宣布，全面禁止在網站上販售「胎兒超音波照」。示意圖／ingimage
日本二手交易平台Mercari日前宣布，全面禁止在網站上販售「胎兒超音波照」。示意圖／ingimage

網購商品五花八門，卻成了有心人士的「暗黑道具」？日本二手交易平台Mercari日前拋出震撼公告，將全面禁止販售「胎兒超音波照」，消息一出立刻掀起討論。日本網路論壇「2ch」的創辦人也跳出來發聲，點出這類商品可能淪為索取墮胎費用的道具，讓日本網友驚呼「這世界真可怕」。

產經新聞報導，Mercari（メルカリ）25日宣布，將禁止用戶在網站上販售胎兒超音波照片，並自9月1日起實施禁令，屆時若有賣家上架相關商品，將會被官方移除，而已上架的商品也會被要求下架。

Mercari指出，服務條款與規範中提及，禁止上架「不適當的物品」，胎兒超音波照片也因此被列為禁止販售的商品。然而，Mercari卻未說明大量移除相關商品的具體原因。

日媒報導則點出，近年來陸續有賣家在平台上販售小孩的超音波照或陽性反應的驗孕棒，因而在社群引發質疑聲浪，懷疑這些物品是否被惡意人士利用，來進行「假懷孕詐欺」。

對此，日本網路論壇「2ch」創始人兼網際網路企業家西村博之（ひろゆき），也在社群平台X上發表個人看法，他指出，雖然相關報導都未明確提到胎兒超音波照被買賣的原因，「不過我聽說，這東西是為了讓女性能拿來宣稱『我懷孕了，請給我墮胎費用』的道具，這說法是真的嗎？」

暗黑內幕曝光，也引發日本網友討論，「雖然應該是少數，但確實有人會這麼做的樣子」、「難怪要禁止上架這類商品」，也有人崩潰直呼，「真的假的…這世界沒救了…」、「如果這是真的，那實在太令人作嘔了」、「這世界真可怕」。

日本 網購 網拍 懷孕 墮胎 詐欺 超音波 驗孕棒

