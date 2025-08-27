星男教師淫3女學生！談及性話題要求性交 傳「限時訊息」圖滅證

為人師表，理應有更高的道德要求，但新加坡1名中學男教師，竟然同時段向2名女畢業生及另1名校外認識的女生伸狼爪，傳訊息談及性話題，而要求發生性關係，甚至設置「限時訊息」圖滅證，而3名女學生年齡由15至17歲。

男教師曾相約15歲女學生到酒店見面，親吻對方嘴唇和頸項，試圖和她發生關係，該受害人表示感到不自在，狼師被迫停手。其後3名女生先後作出投訴，男教師獸行曝光，捱告後被判入獄9個月。

向2名畢業女生下手

當地媒體於今年8月報道，33歲被告於2017年被派到1間中學任教，直到2021年12月，他向2名分別16歲和17歲、已經畢業的女學生傳送短訊，要求發生關係，2名受害人一度啞忍，令到狼師肆無忌憚，其後更轉向1名校外的15歲女學生下手。

向15歲女學生談及性愛話題

15歲受害人於2018年認識被告，2021年5月起透過社交媒體和被告頻繁聯絡。受害人不時與被告分享其個人近況，以及在學校遇到的問題。被告漸漸開始和受害人提及性愛話題，同年9月直言想和她性交，被告自知犯法，所以傳送「限時訊息」，相關簡訊在特定時間後會自動銷毀。

親吻嘴唇要求發生關係

去到2021年10月，被告以商討學校事宜為由，相約15歲受害人到酒店見面，受害人基於對被告的信任而赴約。被告卻在房內親吻受害人嘴唇和頸項，繼而再次要求發生關係，但受害人感到不自在，所以狼師才停手，並駕車接載受害人回家，他事後聯絡受害人，質問為何要拒絕他，受害人聞訊刪除社交帳號。

3名女學生先後作出投訴

其後2名畢業生通知其他中學教師作出投訴，繼而揭發被告獸行。被告於2022年初將自己遭投訴一事告知15歲受害人，數天後該名受害人同樣向學校告發被告。事發後，15歲受害人和家人的關係變得緊張，她因壓力而求醫，需要服用安眠藥，而且不時在學校哭泣，證實患上焦慮症，難以再信任其他男教師。

被告被判入獄9個月

案件在法庭審理時，為了保護3名受害人，媒體不得報道任何會洩漏她們身份的資料，包括被告姓名。被告被控7項罪名，他承認其中4項干犯《兒童與青少年法令》罪行，法官將另外3項控罪納入考慮，法官引用「一日為師，終身為父」諺語，指出教師培養學生心智，塑造學生品格，被告卻濫用職權犯案，有違師德，有必要給予阻嚇性刑罰，遏止其他人犯下同樣罪行，但法官考慮到被告認罪等求情因素，最終判處入獄9個月。

教育部在回覆當地媒體查詢時表示，被告自2022年3月起就不在教育部任職，教育部嚴格處理任何失職行為，對於不遵守行為和紀律準則的職員，教育部毫不猶豫採取紀律行動，包括解僱。

