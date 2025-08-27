快訊

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

iPhone 17系列還有驚喜？蘋果秋季發表會9月10日凌晨1點登場

星男教師淫3女學生！談及性話題要求性交 傳「限時訊息」圖滅證

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

為人師表，理應有更高的道德要求，但新加坡1名中學男教師，竟然同時段向2名女畢業生及另1名校外認識的女生伸狼爪，傳訊息談及性話題，而要求發生性關係，甚至設置「限時訊息」圖滅證，而3名女學生年齡由15至17歲。

男教師曾相約15歲女學生到酒店見面，親吻對方嘴唇和頸項，試圖和她發生關係，該受害人表示感到不自在，狼師被迫停手。其後3名女生先後作出投訴，男教師獸行曝光，捱告後被判入獄9個月。

向2名畢業女生下手

當地媒體於今年8月報道，33歲被告於2017年被派到1間中學任教，直到2021年12月，他向2名分別16歲和17歲、已經畢業的女學生傳送短訊，要求發生關係，2名受害人一度啞忍，令到狼師肆無忌憚，其後更轉向1名校外的15歲女學生下手。

向15歲女學生談及性愛話題

15歲受害人於2018年認識被告，2021年5月起透過社交媒體和被告頻繁聯絡。受害人不時與被告分享其個人近況，以及在學校遇到的問題。被告漸漸開始和受害人提及性愛話題，同年9月直言想和她性交，被告自知犯法，所以傳送「限時訊息」，相關簡訊在特定時間後會自動銷毀。

親吻嘴唇要求發生關係

去到2021年10月，被告以商討學校事宜為由，相約15歲受害人到酒店見面，受害人基於對被告的信任而赴約。被告卻在房內親吻受害人嘴唇和頸項，繼而再次要求發生關係，但受害人感到不自在，所以狼師才停手，並駕車接載受害人回家，他事後聯絡受害人，質問為何要拒絕他，受害人聞訊刪除社交帳號。

3名女學生先後作出投訴

其後2名畢業生通知其他中學教師作出投訴，繼而揭發被告獸行。被告於2022年初將自己遭投訴一事告知15歲受害人，數天後該名受害人同樣向學校告發被告。事發後，15歲受害人和家人的關係變得緊張，她因壓力而求醫，需要服用安眠藥，而且不時在學校哭泣，證實患上焦慮症，難以再信任其他男教師。

被告被判入獄9個月

案件在法庭審理時，為了保護3名受害人，媒體不得報道任何會洩漏她們身份的資料，包括被告姓名。被告被控7項罪名，他承認其中4項干犯《兒童與青少年法令》罪行，法官將另外3項控罪納入考慮，法官引用「一日為師，終身為父」諺語，指出教師培養學生心智，塑造學生品格，被告卻濫用職權犯案，有違師德，有必要給予阻嚇性刑罰，遏止其他人犯下同樣罪行，但法官考慮到被告認罪等求情因素，最終判處入獄9個月。

教育部︰被告2022年3月起就不再任職

教育部在回覆當地媒體查詢時表示，被告自2022年3月起就不在教育部任職，教育部嚴格處理任何失職行為，對於不遵守行為和紀律準則的職員，教育部毫不猶豫採取紀律行動，包括解僱。

延伸閱讀：

15年騙8男！人前好老師背後欺詐師　印度「騙婚女王」戲劇性落網

33歲人夫教師戀11歲女生　交往11年未成年性交　他被重判上訴駁回

文章授權轉載自《香港01》

教師 女生 性關係 教育部

相關新聞

星男教師淫3女學生！談及性話題要求性交 傳「限時訊息」圖滅證

為人師表，理應有更高的道德要求，但新加坡1名中學男教師，竟然同時段向2名女畢業生及另1名校外認識的女生伸狼爪，傳訊息談及性話題，而要求發生性關係，甚至設置「限時訊息」圖滅證，而3名女學生年齡由15至17歲。

鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬 拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

印尼發生鱷魚殺人事件！當地1名男子在河邊沐浴期間，突然有鱷魚出現並將他拖入水中，由於腿部被緊緊咬住，男于拼命掙扎仍未能逃脫，最終身亡。鱷魚其後叼着男子身軀，在河面徘徊長達數小時，因而影響救援。

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

許多長者一旦退休後，總被醫師叮嚀「少鹽少糖、少油少肉，最好別抽菸、喝酒也要節制」。然而，日本高齡醫療專家和田秀樹卻提出截然不同的觀點，他認為所謂的「減法醫療」一味強調降血壓、降血糖、戒菸戒酒，反而讓老人失去活力，提早步入「虛弱老化」。

離譜畫面曝光！陸女遊星國遭控插隊 爆氣怒吼：新加坡算什麼？

插隊問題常惹爭議，網路近日瘋傳1段影片，指位於聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城疑有中國大陸女遊...

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

隨著各地天氣高溫來襲，中暑成為國人健康隱憂。日本體育大學教授杉田正明提醒，早晨起床時若發現尿液呈「蘋果汁色」，代表身體已經出現脫水警訊，應立即補充水分。他指出，判斷體內水分是否充足，最簡單的方式就是觀察尿液顏色：淡黃色如檸檬水代表正常，深色如蘋果汁則需警戒。

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

日本東京一名72歲老翁正男（化名）為省電長年抗拒使用冷氣，今年6月不幸因中暑身亡。其36歲的兒子佐藤健太（化名）在整理遺物時，意外發現父親留下的存款高達2480萬日圓（約新台幣514萬元），這筆「隱藏財產」不僅讓家屬震驚，也讓他們開始反思高齡世代的節約習慣與遺產準備的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。