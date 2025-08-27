快訊

中南部昨午後大雷雨+急降溫 專家揭原因：周五起又有一波

iPhone 17 Air新機「七大亮點」期待！將有這4色+2400萬畫素前鏡頭

iPhone 17系列還有驚喜？蘋果秋季發表會9月10日凌晨1點登場

鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬 拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

香港01／ 撰文：桃樂斯
印尼有男子在河邊沐浴，不幸遭鱷魚襲擊狠咬，拖到河中慘死。（網上圖片）
印尼有男子在河邊沐浴，不幸遭鱷魚襲擊狠咬，拖到河中慘死。（網上圖片）

印尼發生鱷魚殺人事件！當地1名男子在河邊沐浴期間，突然有鱷魚出現並將他拖入水中，由於腿部被緊緊咬住，男于拼命掙扎仍未能逃脫，最終身亡。鱷魚其後叼着男子身軀，在河面徘徊長達數小時，因而影響救援。

鱷魚其後游至約1.6公里外的河岸停下休息時，村民和拯救人員馬上設法圍捕，最後成功將男子拖上岸邊，可惜當場證實不治。有村民事後表示，他們一向會在該條河流洗澡，但過去從未聽聞該處是鱷魚棲息地。

男子河邊沐浴　遭鱷魚突襲拖下水

綜合外媒報道，事發於8月14日（上周四），現場是印尼南蘇拉威西省（Sulsel）某處河邊，當天傍晚約6時，育有4名孩子的53歲男子阿里夫丁（Arifuddin）與家人一同在河邊沐浴，其間有鱷魚突然露出水面並向他施襲，瞬間咬住甚大腿，將他拖入水中，男子當場掙扎，但最終無法逃脫。

事主試圖抓住河岸未能成功　家屬目擊過程崩潰

從網上流出的影片和照片可見，當時鱷魚咬着阿里夫丁在河面飄浮，阿里夫丁極度痛苦，不斷掙扎並發出淒厲慘叫，又曾經試圖伸手抓住河岸，惟因遭鱷魚緊緊咬住未能成功，在現場的家屬目擊整個過程卻無法施救，最終只能眼睜睜看着阿里夫丁被拖入河中消失，當場崩潰。

村民設法圍捕鱷魚　男子被救上岸後證實不治

村民及後聞聲趕至嘗試營救，救援人員亦迅速趕抵現場，但因為涉事鱷魚叼着阿里夫丁的身軀，在河面徘徊遊蕩長達數小時，眾人根本無法將阿里夫丁拉扯上岸。待鱷魚游至約1.6公里外的河岸停下休息時，村民再次合力設法圍捕鱷魚，其間有人向河中拋石頭驅趕，最後成功將阿里夫丁拖上岸邊，可惜他當場被證實不治。有村民事後透露，他們一向在該條河流洗澡以及洗衣服，過去從不知該處是鱷魚棲息地，對事件表示遺憾。

延伸閱讀：

以為真鱷魚是雕像！男子翻圍欄自拍　遭4.6米巨鱷撕咬半小時險死

鱷魚殺人！女子海邊洗腳遭4米巨鱷突襲拖入海　村民以1物「換屍」

文章授權轉載自《香港01》

鱷魚 沐浴 成功 圖片 影片

相關新聞

星男教師淫3女學生！談及性話題要求性交 傳「限時訊息」圖滅證

為人師表，理應有更高的道德要求，但新加坡1名中學男教師，竟然同時段向2名女畢業生及另1名校外認識的女生伸狼爪，傳訊息談及性話題，而要求發生性關係，甚至設置「限時訊息」圖滅證，而3名女學生年齡由15至17歲。

鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬 拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

印尼發生鱷魚殺人事件！當地1名男子在河邊沐浴期間，突然有鱷魚出現並將他拖入水中，由於腿部被緊緊咬住，男于拼命掙扎仍未能逃脫，最終身亡。鱷魚其後叼着男子身軀，在河面徘徊長達數小時，因而影響救援。

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

許多長者一旦退休後，總被醫師叮嚀「少鹽少糖、少油少肉，最好別抽菸、喝酒也要節制」。然而，日本高齡醫療專家和田秀樹卻提出截然不同的觀點，他認為所謂的「減法醫療」一味強調降血壓、降血糖、戒菸戒酒，反而讓老人失去活力，提早步入「虛弱老化」。

離譜畫面曝光！陸女遊星國遭控插隊 爆氣怒吼：新加坡算什麼？

插隊問題常惹爭議，網路近日瘋傳1段影片，指位於聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城疑有中國大陸女遊...

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

隨著各地天氣高溫來襲，中暑成為國人健康隱憂。日本體育大學教授杉田正明提醒，早晨起床時若發現尿液呈「蘋果汁色」，代表身體已經出現脫水警訊，應立即補充水分。他指出，判斷體內水分是否充足，最簡單的方式就是觀察尿液顏色：淡黃色如檸檬水代表正常，深色如蘋果汁則需警戒。

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

日本東京一名72歲老翁正男（化名）為省電長年抗拒使用冷氣，今年6月不幸因中暑身亡。其36歲的兒子佐藤健太（化名）在整理遺物時，意外發現父親留下的存款高達2480萬日圓（約新台幣514萬元），這筆「隱藏財產」不僅讓家屬震驚，也讓他們開始反思高齡世代的節約習慣與遺產準備的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。