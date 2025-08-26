快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
和田秀樹提醒，醫療的本質應是「適度干預」，而非無止境的數值控制，對高齡者而言，健康的意義不僅是延長壽命，更是保有精神與行動力。示意圖／AI生成
和田秀樹提醒，醫療的本質應是「適度干預」，而非無止境的數值控制，對高齡者而言，健康的意義不僅是延長壽命，更是保有精神與行動力。示意圖／AI生成

許多長者一旦退休後，總被醫師叮嚀「少鹽少糖、少油少肉，最好別抽菸，喝酒也要節制」。然而，日本高齡醫療醫師和田秀樹卻提出截然不同的觀點，他認為所謂的「減法醫療」一味強調降血壓、降血糖、戒菸戒酒，反而讓老人失去活力，提早步入「虛弱老化」。和田秀樹直言：「真正健康長壽的關鍵，不是剝奪，而是補充。」他指出，銀髮族的飲食與健康管理，從80歲起應該邁向「加法醫療」，多補充營養、多吃肉類，反而能延緩衰老。

根據日媒「President Online」報導，和田秀樹指出，隨著年齡增長，血壓、血糖與膽固醇偏高幾乎是自然現象，卻常被醫師視為「異常」，進而開立多種藥物企圖壓回「正常值」。然而，高齡者的肝腎代謝功能下降，藥物殘留體內更久，往往導致頭暈、倦怠，甚至失智症狀。

他強調，這種「過度治療」對長者傷害更大。例如，過度降血壓反而阻礙腦部供氧，使人昏沉無力；過度降血糖則可能誘發低血糖，引發跌倒、失禁與失智惡化。至於過度控鹽，還可能導致低鈉血症，增加骨折與中暑風險。和田秀樹直言：「真正精神奕奕的老人，往往不是嚴格遵守醫囑的『模範病人』，而是敢於吃得開心、活得自在的人。」

針對高齡者該如何透過「加法醫療」維持健康，和田秀樹強調，核心就是營養補充，尤其是「蛋白質與優質脂肪」。他指出，日本長壽老人普遍有一個共通點，也就是「攝取足量肉類」。肉中的蛋白質能維持肌肉量，讓長者保持行動力，同時富含色胺酸，有助於穩定情緒、預防憂鬱。醫學研究也發現，血液中的「白蛋白」濃度越高，越能降低感染、心肌梗塞與中風風險。

因此，和田秀樹建議，長者每日應攝取120至150克肉類，並可搭配魚類、大豆製品補充蛋白質。至於油脂，他建議選擇橄欖油、青魚所含的Omega-3，避免反式脂肪與過量動物油。他呼籲：「不要怕吃肉，適量攝取反而是維持長壽的關鍵。」

和田秀樹最後提醒，醫療的本質應是「適度干預」，而非無止境的數值控制，對高齡者而言，健康的意義不僅是延長壽命，更是保有精神與行動力，與其被動遵守「低鹽、低糖、戒酒、戒菸」的生活規範，不如選擇「適度享受、補足營養」的加法思維。和田秀樹強調，從80歲開始，每一餐都要有足量蛋白質，才能維持腦力、肌力與免疫力，「別再做醫師口中的『乖病人』，而要成為敢吃、敢活的長壽老人。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醫師 醫學 蛋白質 高齡者 銀髮族 健康管理

延伸閱讀

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

插錯地方？85歲翁「燈泡卡肛門」拿螺絲起子自救失敗 醫見X光傻了

小孩不宜！日偶像內衣外穿辣逛鎌倉惹議 經紀公司：若非大胸會反彈嗎

相關新聞

長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

許多長者一旦退休後，總被醫師叮嚀「少鹽少糖、少油少肉，最好別抽菸、喝酒也要節制」。然而，日本高齡醫療專家和田秀樹卻提出截然不同的觀點，他認為所謂的「減法醫療」一味強調降血壓、降血糖、戒菸戒酒，反而讓老人失去活力，提早步入「虛弱老化」。

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

隨著各地天氣高溫來襲，中暑成為國人健康隱憂。日本體育大學教授杉田正明提醒，早晨起床時若發現尿液呈「蘋果汁色」，代表身體已經出現脫水警訊，應立即補充水分。他指出，判斷體內水分是否充足，最簡單的方式就是觀察尿液顏色：淡黃色如檸檬水代表正常，深色如蘋果汁則需警戒。

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

日本東京一名72歲老翁正男（化名）為省電長年抗拒使用冷氣，今年6月不幸因中暑身亡。其36歲的兒子佐藤健太（化名）在整理遺物時，意外發現父親留下的存款高達2480萬日圓（約新台幣514萬元），這筆「隱藏財產」不僅讓家屬震驚，也讓他們開始反思高齡世代的節約習慣與遺產準備的重要性。

插錯地方？85歲翁「燈泡卡肛門」拿螺絲起子自救失敗 醫見X光傻了

義大利南部城市雷契（Lecce）發生一起離奇事故，一名85歲老翁因「燈泡」卡在肛門深處，最後不得不自行報警求助。據當地媒體報導，這名長者在家中不慎發生意外，異物嵌入體內後，他一度嘗試用螺絲起子自行取出，卻因角度不對，導致疼痛加劇、危險性大幅提升，直到無計可施，他才撥打緊急電話，請求救護人員送醫處理。該起罕見醫療事件曝光後，引發外界熱議。

離譜畫面曝光！陸女遊星國遭控插隊 爆氣怒吼：新加坡算什麼？

插隊問題常惹爭議，網路近日瘋傳1段影片，指位於聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城疑有中國大陸女遊...

小孩不宜！日偶像內衣外穿辣逛鎌倉惹議 經紀公司：若非大胸會反彈嗎

根據日媒「News Post Seven」報導，暑假期間湧入大批遊客的神奈川鎌倉，最近卻因偶像團體《Million！～Million Heaven Tokyo～》的成員@million_phakchi陸續在社群平台X上，上傳多段在鎌倉拍攝的照片與影片。卻因她的穿著在網路上引發爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。