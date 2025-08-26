長壽老人共通點曝光！醫師：少吃反更快衰老 「多補這1物」最關鍵

許多長者一旦退休後，總被醫師叮嚀「少鹽少糖、少油少肉，最好別抽菸，喝酒也要節制」。然而，日本高齡醫療醫師和田秀樹卻提出截然不同的觀點，他認為所謂的「減法醫療」一味強調降血壓、降血糖、戒菸戒酒，反而讓老人失去活力，提早步入「虛弱老化」。和田秀樹直言：「真正健康長壽的關鍵，不是剝奪，而是補充。」他指出，銀髮族的飲食與健康管理，從80歲起應該邁向「加法醫療」，多補充營養、多吃肉類，反而能延緩衰老。

根據日媒「President Online」報導，和田秀樹指出，隨著年齡增長，血壓、血糖與膽固醇偏高幾乎是自然現象，卻常被醫師視為「異常」，進而開立多種藥物企圖壓回「正常值」。然而，高齡者的肝腎代謝功能下降，藥物殘留體內更久，往往導致頭暈、倦怠，甚至失智症狀。

他強調，這種「過度治療」對長者傷害更大。例如，過度降血壓反而阻礙腦部供氧，使人昏沉無力；過度降血糖則可能誘發低血糖，引發跌倒、失禁與失智惡化。至於過度控鹽，還可能導致低鈉血症，增加骨折與中暑風險。和田秀樹直言：「真正精神奕奕的老人，往往不是嚴格遵守醫囑的『模範病人』，而是敢於吃得開心、活得自在的人。」

針對高齡者該如何透過「加法醫療」維持健康，和田秀樹強調，核心就是營養補充，尤其是「蛋白質與優質脂肪」。他指出，日本長壽老人普遍有一個共通點，也就是「攝取足量肉類」。肉中的蛋白質能維持肌肉量，讓長者保持行動力，同時富含色胺酸，有助於穩定情緒、預防憂鬱。醫學研究也發現，血液中的「白蛋白」濃度越高，越能降低感染、心肌梗塞與中風風險。

因此，和田秀樹建議，長者每日應攝取120至150克肉類，並可搭配魚類、大豆製品補充蛋白質。至於油脂，他建議選擇橄欖油、青魚所含的Omega-3，避免反式脂肪與過量動物油。他呼籲：「不要怕吃肉，適量攝取反而是維持長壽的關鍵。」

和田秀樹最後提醒，醫療的本質應是「適度干預」，而非無止境的數值控制，對高齡者而言，健康的意義不僅是延長壽命，更是保有精神與行動力，與其被動遵守「低鹽、低糖、戒酒、戒菸」的生活規範，不如選擇「適度享受、補足營養」的加法思維。和田秀樹強調，從80歲開始，每一餐都要有足量蛋白質，才能維持腦力、肌力與免疫力，「別再做醫師口中的『乖病人』，而要成為敢吃、敢活的長壽老人。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康