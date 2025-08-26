離譜畫面曝光！陸女遊星國遭控插隊 爆氣怒吼：新加坡算什麼？

快訊

香港01／ 撰文／布萊恩
圖為新加坡知名景點魚尾獅公園。圖／中央社
圖為新加坡知名景點魚尾獅公園。圖／中央社

插隊問題常惹爭議，網路近日瘋傳1段影片，指位於聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城疑有中國大陸女遊客被指插隊，卻動怒狂罵對方，反問「你哪隻眼見到我插隊了？你眼瞎啊？」，又說「中國人丟你臉了？你他X才是丟人渣的！中國人養你們3個狗」。有男子揶揄中國女「插隊大聲最厲害」、「中國人最偉大」，中國女竟反嗆「當然中國人最大……如果沒有中國人，新加坡算什麼？」。

影片引來網友爭議，有人批評該該名大陸女遊客離譜，「在新加坡就是要排隊」、「真替這一家人感到丟臉」、「態度傲慢」；但也有網友認為只是個人層面問題，毋須小題大作，強調「中國大多數人其實都很有禮貌」。

聖淘沙名勝世界於8月20日發聲明，指「插隊爭執」已圓滿解決。園方重申，一貫秉持禮貌、尊重與排隊禮儀價值觀，期望所有遊客彼此體諒，共同營造愉快遊園體驗。

綜合外媒報導，事發地點為聖淘沙名勝世界內的新加坡環球影城，有中國女被其他遊客指控「插隊」，隨即激動反駁，並與拍攝影片的男子爭執，互相拿起手機拍攝，火藥味濃，中國女更聲言「如果沒有中國人，新加坡算什麼？」。

@lunachloe0573

Do they cut queue in China too? 🤔

♬ original sound - 意碗巴茨 - 意碗巴茨

被指插隊暴怒 中國女：中國人丟你臉了？

影片於TikTok流傳，拍攝的男子嘲諷前方被指「插隊」的中國女遊客，「插隊好大聲啊，哇，那個插隊無敵啊」，中國女不滿，拿出手機反拍男子，怒嗆「華人怎麼了？我們華人怎麼了嗎？中國人丟你臉了？你他X才是丟人渣的！中國人養你們3個狗！」，男子則揶揄「是是是，哦，是是是，你好偉大，厲害厲害，插隊大聲最厲害」。

畫面一轉，雙方爭執更激烈，中國女強調自己沒有「插隊」，「我人就在前啊！」。男子重複「插隊最大聱」、「插隊沒問題」，中國女激動回擊「操你X的！我們華人怎麼了嗎？中國人丟你臉了？沒有華人，沒有中國人，你的媽生個X！」。

中國女否認插隊 反駁「中國人最偉大」

男子繼續揶揄「中國人最偉大」，中國女回覆「當然中國人最大……最偉大，就比你偉大！」，又說「你哪隻眼見到我插隊了？你眼瞎啊？無長眼是吧？我們是不是在你前面！」。直至影片結束，雙方仍在爭執。

網友批離譜：必須遵守規則

不少網友看過影片批評該中國女離譜，「必須遵守規則，在新加坡就是要排隊」、「真替這一家人感到丟臉」、「態度傲慢」。但也有網友認為只是個人層面問題，毋須小題大作，不應把事件無限放大。

文章授權轉載自《香港01》

