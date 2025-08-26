早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著世界各地高溫來襲，中暑成為許多人的健康隱憂。對此，杉田正明提出兩大抗暑原則：「補充水分與電解質」、「避免核心體溫升高」。 法新社
隨著世界各地高溫來襲，中暑成為許多人的健康隱憂。對此，杉田正明提出兩大抗暑原則：「補充水分與電解質」、「避免核心體溫升高」。 法新社

隨著各地天氣高溫來襲，中暑成為國人健康隱憂。日本體育大學教授杉田正明提醒，早晨起床時若發現尿液呈「蘋果汁色」，代表身體已經出現脫水警訊，應立即補充水分。他指出，判斷體內水分是否充足，最簡單的方式就是觀察尿液顏色：淡黃色如檸檬水代表正常，深色如蘋果汁則需警戒。

根據日媒「President Online」報導，為了有效預防脫水，杉田正明強調兩大原則：一是補充因汗水流失的水分與電解質，二是避免核心體溫升高。杉田正明指出，要防止中暑不是大量喝水就好，也要留意避免因為補充過量導致「水中毒」，因此建議一般人可以採取運動員使用的「水分儲備法」，每日分多次飲水，每次約250毫升、每小時不超過800毫升，每天累計1.5至2公升。

需要留意的是有些人為避免起床後脫水，也會在睡前喝過量水，但杉田正明指出，此舉反而容易導致睡眠被尿意打斷，建議睡前1個小時左右盡量不要喝太多水。此外，運動或炎熱環境下，建議選擇含鹽分（0.1～0.2％）及糖分（2～2.5％）的飲料，能維持體液平衡。若飲用市售運動飲料，則建議將糖分稀釋一半，再適量補充鹽分，以防鈉離子不足。

除了水分補充，降低核心體溫也是防範中暑的重要手段。研究指出，運動前若將身體浸入約17℃水中，能有效延長運動耐力，並降低核心體溫至安全範圍。一般民眾可在外出前或回家後，採用冷水沖浴或局部冷卻法，如冰敷手掌、腳底、臉頰及頸部，這些部位的血管密集且接近皮膚表面，有助於迅速散熱。

杉田正明亦分享，現今已有專為運動員研發的補水與降溫工具，例如含電解質的粉末飲料、手掌及頸部冷卻裝置，皆曾在東京奧運及巴黎奧運選手村使用，並已推向一般市場。若有預算考量，民眾同樣可利用簡單工具防暑，例如冷水壺搭配手帕，在外出時隨時擦拭頸部與臉頰，即可有效降低核心體溫，預防中暑。

