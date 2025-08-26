72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

日本東京一名72歲老翁正男（化名）為省電長年抗拒使用冷氣，今年6月不幸因中暑身亡。其36歲的兒子佐藤健太（化名）在整理遺物時，意外發現父親留下的存款高達2480萬日圓（約新台幣514萬元），這筆「隱藏財產」不僅讓家屬震驚，也讓他們開始反思高齡世代的節約習慣與遺產準備的重要性。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，住在東京足立區的佐藤健太接獲消息，父親正男因中暑猝逝。原來正男長年認為「冷氣費用太浪費」、「冷氣對身體不好」，即使酷暑難耐，也拒絕開啟冷氣，健太一再勸說卻無效，最終釀成悲劇。健太每月收入約28萬日圓（約新台幣5.8萬元），要扶養妻小與支付房貸，家計壓力不小，因此在父親離世後，他十分憂心葬禮開銷與母親的生活保障。

直到整理遺物時，健太在衣櫃深處發現三本泛黃發霉的存摺。翻閱之後，他和妻子錯愕地發現，父親多年來透過退休金、定期存款累積下來的金額，合計約2480萬日圓，這與父親常掛嘴邊的「家裡沒錢」等話形成強烈反差。健太這才明白，自己過去每年約30萬日圓（約新台幣6.2萬元）的孝親費，父親幾乎未使用，而是默默為他存下。

面對這筆龐大存款，健太心情複雜。他表示，雖然父親留下的資金解決了葬禮費與母親的生活疑慮，但仍忍不住悔恨：「我真的很感激父親的愛，但如果他願意多為自己花錢，或許就不會因為中暑走得這麼突然，想到這些真是令人心碎」。

報導指出，健太一家這樣的案例在高齡社會並不少見，許多長輩因擔憂醫療或養老支出，寧願過著極度節省的生活，甚至隱瞞子女資產狀況，然而一旦長輩突然離世，不僅造成家庭遺憾，也可能帶來資產凍結、遺產稅務等繁瑣問題。

根據日本國稅廳資料，日本實際需要繳納遺產稅的人口僅占約1成，大多數家庭並不會觸及課稅門檻。即便如此，若沒有事先準備，銀行帳戶在戶主過世後常會遭凍結，短期內難以動用資金。2019年修法雖允許繼承人可先行提領部分存款，但仍有上限限制，難以完全解決葬禮等緊急支出問題。

對此，理財顧問畑優希建議，家庭應建立「資產透明化」的習慣，例如每年檢視存款、不動產與保險狀況，並考慮立下遺囑或家族信託，以避免突發狀況時子女陷入困境，同時長輩也應更重視自身生活品質，而非過度節約。