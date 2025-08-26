插錯地方？85歲翁「燈泡卡肛門」拿螺絲起子自救失敗 醫見X光傻了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利南部城市雷契發生一起離奇醫療事故，一名85歲老翁因「燈泡」卡在肛門深處，最後不得不自行報警求助。 情境示意圖／Ingimage
義大利南部城市雷契發生一起離奇醫療事故，一名85歲老翁因「燈泡」卡在肛門深處，最後不得不自行報警求助。 情境示意圖／Ingimage

義大利南部城市雷契（Lecce）發生一起離奇事故，一名85歲老翁因「燈泡」卡在肛門深處，最後不得不自行報警求助。據當地媒體報導，這名長者在家中不慎發生意外，異物嵌入體內後，他一度嘗試用螺絲起子自行取出，卻因角度不對，導致疼痛加劇、危險性大幅提升，直到無計可施，他才撥打緊急電話，請求救護人員送醫處理。該起罕見醫療事件曝光後，引發外界熱議。

綜合「binews.it」、「Need To Know」等外媒報導，當地救護團隊趕到現場時，發現該名長者因劇烈疼痛幾乎站立不穩，第一時間先將他安置固定，再送往雷契的「法齊醫院」（Fazzi Hospital）急診部。醫護人員透露，該名患者當下滿臉通紅、神情焦慮，不斷重複「我真的拿不出來」，但並未解釋事故發生原因。

醫師考量到物體的形狀與材質，如果用蠻力處理，恐怕會導致直腸破裂或大出血，因此決定先照射X光檢查，沒想到卻發現老翁體內塞了一顆「完整燈泡」，引發現場醫護人員一片驚呼。

隨後，醫師立即將患者轉送到內視鏡部門，透過精密儀器小心操作，才順利將燈泡完整取出。據醫療團隊指出，手術過程必須避免燈泡碎裂，否則玻璃裂片會劃破腸壁，後果難以設想。手術完成後，患者被送往外科病房觀察，醫師也持續追蹤其腸胃道狀況，所幸整體恢復良好，並未出現嚴重併發症。院方強調，這起案例能平安落幕，全靠救護與醫護團隊的快速反應與專業處理。

當地衛生單位提醒，該名85歲老翁的經歷凸顯了正確求助的重要性，民眾若遇到異物卡體內的情況，切勿因尷尬或害怕丟臉而延誤就醫，更不應私自動手「硬拔」。醫療團隊也呼籲，這類意外其實比想像中常見，必須及時送醫才能避免腸道穿孔、感染甚至敗血症的風險，否則原本單純的尷尬插曲，可能會因延誤就醫演變成致命悲劇。

72歲翁為省電中暑身亡…發霉存摺曝光「隱藏財產」 兒見金額崩潰了

日本東京一名72歲老翁正男（化名）為省電長年抗拒使用冷氣，今年6月不幸因中暑身亡。其36歲的兒子佐藤健太（化名）在整理遺物時，意外發現父親留下的存款高達2480萬日圓（約新台幣514萬元），這筆「隱藏財產」不僅讓家屬震驚，也讓他們開始反思高齡世代的節約習慣與遺產準備的重要性。

小孩不宜！日偶像內衣外穿辣逛鎌倉惹議 經紀公司：若非大胸會反彈嗎

根據日媒「News Post Seven」報導，暑假期間湧入大批遊客的神奈川鎌倉，最近卻因偶像團體《Million！～Million Heaven Tokyo～》的成員@million_phakchi陸續在社群平台X上，上傳多段在鎌倉拍攝的照片與影片。卻因她的穿著在網路上引發爭議。

小學生遮陽道具引領風潮！同學紛跟進 老師也好奇「哪裡買」

根據日媒「Hint-Pot」報導，一名小學三年級男童，因為戴「斗笠」上學引發熱網路熱潮。他的媽媽將照片分享至社群平台X，不少網友笑稱「這可能會大流行」。事情起因於夏季放學時太熱。男童原本羨慕同學能使用陽傘遮陽，便開口想要一把。母親考量使用安全、攜帶不便，開玩笑提議「不然戴斗笠好了？」沒想到孩子立刻答應。於是她上網購入一頂，雖然心裡還擔心他會不會真的戴去學校，結果男童果真背著書包、頭戴斗笠大步走出門。

懷特島發現新恐龍 背上「帆」吸引配偶

像帆船一樣的化石，是來自懷特島的新恐龍！英國科學家對一塊距今1.25億年的恐龍化石進行重新檢驗，並意外發現一個全新禽龍類物種，其背部有一塊巨大的帆狀鰭。專家表示，該恐龍骨骼的神經棘特別長，在目前發現的化石中非常罕見。

世界上最危險區域？全球人道工作者遇害人數創新高

「全球最多人道工作者死亡的地方，就在加薩。」8月19日是世界人道主義日（World Humanitarian Day），根據最新統計數據，去年2024年整年共有383名人道工作者在執勤時不幸喪生，創下歷史新高；其中死亡人數最多的區域在加薩，共有181名人道援助工作者遇害。整體而言，全球人道工作者死亡的人數比統計的前一年（2023年）增加了31%，聯合國與人道組織擔心，針對人道救助所施行的暴力有常態化的跡象，因此在19日共同發出呼籲，希望國際社會採取行動、關注全球人道工作者的艱難處境。

