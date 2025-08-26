插錯地方？85歲翁「燈泡卡肛門」拿螺絲起子自救失敗 醫見X光傻了

義大利南部城市雷契（Lecce）發生一起離奇事故，一名85歲老翁因「燈泡」卡在肛門深處，最後不得不自行報警求助。據當地媒體報導，這名長者在家中不慎發生意外，異物嵌入體內後，他一度嘗試用螺絲起子自行取出，卻因角度不對，導致疼痛加劇、危險性大幅提升，直到無計可施，他才撥打緊急電話，請求救護人員送醫處理。該起罕見醫療事件曝光後，引發外界熱議。

綜合「binews.it」、「Need To Know」等外媒報導，當地救護團隊趕到現場時，發現該名長者因劇烈疼痛幾乎站立不穩，第一時間先將他安置固定，再送往雷契的「法齊醫院」（Fazzi Hospital）急診部。醫護人員透露，該名患者當下滿臉通紅、神情焦慮，不斷重複「我真的拿不出來」，但並未解釋事故發生原因。

醫師考量到物體的形狀與材質，如果用蠻力處理，恐怕會導致直腸破裂或大出血，因此決定先照射X光檢查，沒想到卻發現老翁體內塞了一顆「完整燈泡」，引發現場醫護人員一片驚呼。

隨後，醫師立即將患者轉送到內視鏡部門，透過精密儀器小心操作，才順利將燈泡完整取出。據醫療團隊指出，手術過程必須避免燈泡碎裂，否則玻璃裂片會劃破腸壁，後果難以設想。手術完成後，患者被送往外科病房觀察，醫師也持續追蹤其腸胃道狀況，所幸整體恢復良好，並未出現嚴重併發症。院方強調，這起案例能平安落幕，全靠救護與醫護團隊的快速反應與專業處理。

當地衛生單位提醒，該名85歲老翁的經歷凸顯了正確求助的重要性，民眾若遇到異物卡體內的情況，切勿因尷尬或害怕丟臉而延誤就醫，更不應私自動手「硬拔」。醫療團隊也呼籲，這類意外其實比想像中常見，必須及時送醫才能避免腸道穿孔、感染甚至敗血症的風險，否則原本單純的尷尬插曲，可能會因延誤就醫演變成致命悲劇。