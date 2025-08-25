聽新聞
懷特島發現新恐龍 背上「帆」吸引配偶
像帆船一樣的化石，是來自懷特島的新恐龍！英國科學家對一塊距今1.25億年的恐龍化石進行重新檢驗，並意外發現一個全新禽龍類物種，其背部有一塊巨大的帆狀鰭。專家表示，該恐龍骨骼的神經棘特別長，在目前發現的化石中非常罕見。
懷特島帆狀鰭恐龍
《衛報》報導，英國科學家於懷特島發現全新恐龍物種，其背部有一塊巨大的帆狀鰭，並由樸茨茅夫大學和自然歷史博物館洛克伍德博士進行鑑定，表明英國似乎曾是禽龍類的棲息地。
對此，洛克伍德及其同事將它命名為Istiorachis macarthurae，其不僅有「帆刺」的涵義，也致敬曾創下環球航行最快紀錄的選手麥克阿瑟 (Ellen MacArthur)。
據報導，在現代爬蟲類中，帆狀結構在雄性身上往往更為明顯，以表明讓配偶留下印象或震懾對手。因此，科學家認為Istiorachis的結構是用來吸引配偶。
1.25億年前化石
《大眾科學》報導，先前的研究表明，禽龍類在晚侏羅世時期首次出現細長的神經棘，而到了白堊紀初期，這種體態特徵變得更加普遍。目前，經恐龍背骨資料庫比對之後，懷特島已知的兩種恐龍化石都可追溯至1.25億年前。
洛克伍德表示，雖然這具骨骼不如其他已發現的骨骼完整，但之前從未有人仔細觀察過，而這塊骨骼的神經棘特別長，非常罕見。
