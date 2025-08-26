小學生遮陽道具引領風潮！同學紛跟進 老師也好奇「哪裡買」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本小學生上學時因天氣炎熱，家長想出遮陽妙計。學童示意圖。 圖／AI生成
根據日媒「Hint-Pot」報導，一名小學三年級男童，因為戴「斗笠」上學引發熱網路熱潮。他的媽媽將照片分享至社群平台X，不少網友笑稱「這可能會大流行」。事情起因於夏季上下學太熱，男童原本羨慕同學能使用陽傘遮陽，便開口也想要帶一把。媽媽考量使用安全和攜帶不便等問題，開玩笑提議「不然戴斗笠好了？」沒想到孩子立刻答應。於是她上網購入一頂，本來還擔心兒子會不會真的戴去學校，結果男童果真背著書包、頭戴斗笠大步走出門。

媽媽覺得畫面太逗趣，忍不住拍照上傳，吸引了12萬個讚。更驚喜的是，孩子回家後分享了學校的反應。原本以為會被同學取笑，或被老師阻止，實際上同學紛紛表示好奇，老師甚至還說：「沒有理由不行啊！在哪裡買的？」這份包容態度讓網友直呼「老師的反應太暖了」、「這才是教育該有的樣子」。

網路上也出現許多正面留言：「超可愛」、「比陽傘還實用」、「看了心情變好」。還有人笑說：「這斗笠要擺在教室的哪裡比較好啊？」這個媽媽後來也繼續發文表示「學校除了兒子之外，目前還有另外兩個同學跟進，也在上學時戴斗笠」，儼然已在小學生間造成一股風潮。

一名日本媽媽幫兒子買了斗笠，讓他在上下學時遮陽，意外在班上引發風潮。 圖擷自エビふらいX平台
防曬 小學生

