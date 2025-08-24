快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

搭計程車哪個位子最安全？女網友拒坐後排 竟是因為「這原因」

聯合新聞網／ 綜合報導
國外網友表示，自己絕對不會在搭乘Uber或Lyft等共乘服務時，選擇坐在後座。示意圖／Ingimage
國外網友表示，自己絕對不會在搭乘Uber或Lyft等共乘服務時，選擇坐在後座。示意圖／Ingimage

近日，社群平台「X」（前稱Twitter）上有位國外女網友「Luna M」表示，自己絕對不會在搭乘Uber或Lyft等共乘服務時，選擇坐在後座。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，該名網友在貼文中寫道，「我現在才知道竟然有女生會坐Uber的後座？我一直坐前面」。她表示，司機可以隨意控制兒童安全鎖，導致乘客無法自行開門逃生，因此比起後座，她認位副駕駛座更加安全，此番言論立即引起網路熱議。

對此，安全專家、北星集團（North Star Group）資深顧問盧（Daniel Loo）受訪時指出，並沒有絕對的「安全座位」，但也建議單獨搭乘的乘客可以選擇副駕駛座後方，不只能從人行道快速下車，也能確保清楚視野，以觀察司機及路況。他還提到，上車時可以先測試車門把手，以確保兒童鎖沒有被開啟。

另外，盧也強調，除了座位選擇外，也留意核對車牌與駕駛資訊是否與App相符，並且使用App與親友分享行程資訊，若感覺不安應立即取消行程。他直言，「保持警覺層層防護，座位只是其中一環」。

此外，擁有犯罪學與心理學雙學位的安全專家伊芙（Dannah Eve）也曾在TikTok上示警，呼籲乘客不要接受任何司機提供的食物或飲品，哪怕看起來未開封、哪怕只是一瓶水。她表示，「99.9%」的司機只是想表現得友善，並以此獲得更高的評價，但這些看似無辜的情況，仍然會出現「恐怖故事」。

Uber 女生 共乘 人行道 副駕駛座

延伸閱讀

突然消失又出現、拒絕承認錯誤 心理學家揭最新「有毒戀愛」方式

居家辦公卻導致員工疲憊不堪？專家提供三招解決

房仲狂打電話、猛發簡訊還說能議價 他問：房價是不是要崩了？

學語文還是學專業？她力挺全英文授課 網搖頭：本末倒置

相關新聞

搭計程車哪個位子最安全？女網友拒坐後排 竟是因為「這原因」

近日，社群平台「X」（前稱Twitter）上有位國外女網友「Luna M」表示，自己絕對不會在搭乘Uber...

16年沒上班…德國女老師以1理由請病假爽領3500萬 被抓包還反告教育局

在德國北萊茵－威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）近日爆出一起離譜的病假爭議，一名女性教師自2009年起以精神健康為由請假，至今從未重返教職，卻一路領取全薪長達16年，總金額高達約台幣3560萬元，引發爭議。

入監壓壞床！嫌犯過重就醫花人民納稅錢 奧地利男近300公斤惹眾怒

奧地利一名囚犯重達289公斤，由於體型過胖，造成每月的護理開銷也比其他犯人多，引發「全民公憤」。當地民眾抱怨不想繳稅養「胖犯人」，希望政府「好好使用人民的納稅錢」。

幫變性失敗「生殖器變形不能用」 美變性專科醫師挨告

美國一名知名變性醫師被兩名患者提告，聲稱手術之後「生殖器成形術」失敗，導致他們的生殖器變形、失去功能，讓病患深陷痛苦之中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。