搭計程車哪個位子最安全？女網友拒坐後排 竟是因為「這原因」

近日，社群平台「X」（前稱Twitter）上有位國外女網友「Luna M」表示，自己絕對不會在搭乘Uber或Lyft等共乘服務時，選擇坐在後座。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，該名網友在貼文中寫道，「我現在才知道竟然有女生會坐Uber的後座？我一直坐前面」。她表示，司機可以隨意控制兒童安全鎖，導致乘客無法自行開門逃生，因此比起後座，她認位副駕駛座更加安全，此番言論立即引起網路熱議。

對此，安全專家、北星集團（North Star Group）資深顧問盧（Daniel Loo）受訪時指出，並沒有絕對的「安全座位」，但也建議單獨搭乘的乘客可以選擇副駕駛座後方，不只能從人行道快速下車，也能確保清楚視野，以觀察司機及路況。他還提到，上車時可以先測試車門把手，以確保兒童鎖沒有被開啟。

另外，盧也強調，除了座位選擇外，也留意核對車牌與駕駛資訊是否與App相符，並且使用App與親友分享行程資訊，若感覺不安應立即取消行程。他直言，「保持警覺層層防護，座位只是其中一環」。

此外，擁有犯罪學與心理學雙學位的安全專家伊芙（Dannah Eve）也曾在TikTok上示警，呼籲乘客不要接受任何司機提供的食物或飲品，哪怕看起來未開封、哪怕只是一瓶水。她表示，「99.9%」的司機只是想表現得友善，並以此獲得更高的評價，但這些看似無辜的情況，仍然會出現「恐怖故事」。