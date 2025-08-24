16年沒上班…德國女老師以1理由請病假爽領3500萬 被抓包還反告教育局

快訊

德國一名女性教師自2009年起以精神健康為由請假，至今從未重返教職，卻一路領取全薪長達16年，總金額高達約台幣3560萬元，引發爭議。示意圖／ingimage
德國北萊茵－威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）近日爆出一起離譜的病假爭議，一名女教師自2009年起以精神健康為由請假，至今從未重返教職，卻一路領取全薪長達16年，總金額高達約台幣3560萬元，引發爭議。

根據《電訊報》報導，該名教師的身分受到德國《隱私法》保護，並未對外公開，但可確定她任職於北萊茵－威斯特法倫邦的某所學校。自2009年起，她就以精神健康狀況不佳為由請病假，從此未曾返回崗位，期間教育單位並未重新聘任人手補缺，而該校的教學工作由其他教師分擔，這些教師卻也未獲得任何額外薪資補償。

報導估算，若以當地教師最高月薪6174歐元（約新台幣24.4萬元）計算，這名女教師每年約可領取7.2萬歐元（約新台幣285萬元），16年間累積近百萬歐元（約新台幣3560萬元）。

直到近期，當地教育局才正式對她長期請假提出質疑，要求她接受健康檢查以釐清是否仍符合病假條件，不料該名教師竟反將一軍，認為此要求侵犯權益，主動提起訴訟。

高等行政法院最終駁回其申訴，裁定教育局有權要求健康驗證，並指出若不接受檢查，將無法繼續享有病假待遇。法院同時判決她須支付2500歐元（約新台幣8.9萬元）訴訟費用。此外，法官也批評當地教育單位處置延宕，質疑為何拖了16年才開始調查。

事件曝光後，引發教育界譁然，教師工會主席安德烈亞斯‧巴爾奇（Andreas Bartsch）痛批，女教師的行為是對所有敬業教師的羞辱，他從未見過如此誇張的情況。

