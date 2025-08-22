快訊

入監壓壞床！嫌犯過重就醫花人民納稅錢 奧地利男近300公斤惹眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
男子過重入監服刑，連監獄的床都被壓壞。示意圖，非當事人。圖／ingimage
奧地利一名囚犯重達289公斤，由於體型過胖，造成每月的護理開銷也比其他犯人多，引發「全民公憤」。當地民眾抱怨不想繳稅養「胖犯人」，希望政府「好好使用人民的納稅錢」。

ODDITYCENTRAL報導，這名29歲的男子因涉嫌持有大量毒品被捕。警方在他位於維也納的家中，搜出45公斤大麻、2公斤古柯鹼、近2公斤安非他命，以及超過2,000顆搖頭丸。

由於男子體重逼近300公斤，雖然入獄服刑，才不到幾天就把床「壓壞了」。獄方為了替他找到適合的監獄，只好將他轉到另一處科爾諾伊堡監獄（Korneuburg Prison）。

據了解，這名囚犯到了新監獄後，因為身形的關係獲得特別待遇。他不但有一張獄方特別訂製堅固鋼鐵床，還有外聘護理師24小時的專門照護。

奧地利《皇冠報》（Kronen Zeitung）報導指出，這位「最重囚犯」的照護費用，每天高達1,800歐元（約新台幣6萬4千元），而一般囚犯的每日花費約為180歐元（約新台幣6,400元），亦即常人的十倍。不僅如此，每當男子需要移動到其他地點，每趟運送費用也高達5,000歐元（約新台幣17萬8千元），引發民眾抱怨。

雖然為了節省開銷，目前該嫌犯審訊已經改由視訊連線進行，但不少民眾仍不滿支付的稅金全用來「養胖子」，希望政府能夠嚴肅看待社會資源分配，不要讓囚犯浪費社會資源。

肥胖 監獄 奧地利

相關新聞

幫變性失敗「生殖器變形不能用」 美變性專科醫師挨告

美國一名知名變性醫師被兩名患者提告，聲稱手術之後「生殖器成形術」失敗，導致他們的生殖器變形、失去功能，讓病患深陷痛苦之中。

在機場請陌生人幫忙看行李遭拒 她上TikTok分享經歷翻車

獨自旅行最棘手的問題之一，就是在機場需要上廁所時該怎麼處理自己的行李。紐約郵報21日報導，一名女性旅客最近就遇到這個困境...

砸500多萬動刀！日網紅公開對比讚「比買名牌包划算」 網驚豔：她真的需要

隨著社會觀念轉變及醫學技術進步，整形手術在當代社會日益普及，逐漸擺脫過往的禁忌標籤。而日本就有位28歲模特兒兼網紅近日公開分享整容歷程…

少了5塊錢！日男童買麵包錢不夠 見店員當場丟進垃圾桶嚇哭

根據日媒「まいどなニュース」報導，一名小學三年級男童近日在附近的麵包店遭遇「5日圓之差的打擊」，引發眾多網友熱議。

潛水時長達海豚2倍！克羅埃西亞運動員水下憋氣29分鐘 破世界紀錄

據外媒報導，克羅埃西亞潛水運動員Vitomir Maričić今年6月打破健力士世界紀錄（Guinness World Records），在水下閉氣長達29分3秒，不僅比此前紀錄高出近5分鐘，甚至達到寬吻海豚最長潛水時間的2倍，接近海豹的潛水能力。

