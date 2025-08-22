入監壓壞床！嫌犯過重就醫花人民納稅錢 奧地利男近300公斤惹眾怒

奧地利一名囚犯重達289公斤，由於體型過胖，造成每月的護理開銷也比其他犯人多，引發「全民公憤」。當地民眾抱怨不想繳稅養「胖犯人」，希望政府「好好使用人民的納稅錢」。

據ODDITYCENTRAL報導，這名29歲的男子因涉嫌持有大量毒品被捕。警方在他位於維也納的家中，搜出45公斤大麻、2公斤古柯鹼、近2公斤安非他命，以及超過2,000顆搖頭丸。

由於男子體重逼近300公斤，雖然入獄服刑，才不到幾天就把床「壓壞了」。獄方為了替他找到適合的監獄，只好將他轉到另一處科爾諾伊堡監獄（Korneuburg Prison）。

據了解，這名囚犯到了新監獄後，因為身形的關係獲得特別待遇。他不但有一張獄方特別訂製堅固鋼鐵床，還有外聘護理師24小時的專門照護。

奧地利《皇冠報》（Kronen Zeitung）報導指出，這位「最重囚犯」的照護費用，每天高達1,800歐元（約新台幣6萬4千元），而一般囚犯的每日花費約為180歐元（約新台幣6,400元），亦即常人的十倍。不僅如此，每當男子需要移動到其他地點，每趟運送費用也高達5,000歐元（約新台幣17萬8千元），引發民眾抱怨。

雖然為了節省開銷，目前該嫌犯審訊已經改由視訊連線進行，但不少民眾仍不滿支付的稅金全用來「養胖子」，希望政府能夠嚴肅看待社會資源分配，不要讓囚犯浪費社會資源。