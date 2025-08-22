快訊

幫變性失敗「生殖器變形不能用」 美變性專科醫師挨告

聯合新聞網／ 綜合報導
由於手術後的生殖器變形失去功能，患者對醫師提出告訴。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名知名變性醫師被兩名患者提告，聲稱手術之後「生殖器成形術」失敗，導致他們的生殖器變形、失去功能，讓病患深陷痛苦之中。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，兩名不具名的跨性別男性，分別向麻州總醫院的切特魯洛（Curtis Cetrulo）醫師提告。切特魯洛是當地知名的整形外科醫師，不只在2016年完成全美首例陰莖移植手術，還在麻州總醫院的跨性別健康計畫部門任職。

不過訴訟文件指出，切特魯洛為兩位患者執行的「延遲性腹部陰莖成形術」（delayed abdominal phalloplasty, DAP），是一種「未經測試且具實驗性質」的手術。不料術後造成嚴重的併發症，讓患者身上只留下不能用的生殖器。

據法庭文件描述，DAP需按不同階段進行手術，是利用腹部的皮膚來製作陰莖。其中一名患者特地飛到波士頓手術，術後卻留下「嚴重變形、滿是疤痕且沒有功能的組織，根本無法作為陰莖使用」。由於手術失敗，最後患者不得不請醫師將該組織移除。

另一名來自麻州的跨性別男性則控訴，手術失敗導致妻子「無法獲得完整的服務、陪伴和情感支持」。訴訟書提到，由於手術失敗，導致患者需要大量的額外治療，也造成患者負擔。

切特魯洛醫師已於2023年離開麻州總醫院，轉至洛杉磯西達斯-西奈醫療中心（Cedars-Sinai）的整形外科部門任職。針對患者指控，麻州總醫院發言人向《每日郵報》表示，由於訴訟正在進行，不便透露任何細節。但院方致力於提供安全、高品質的護理服務，每次手術都確保患者能了解手術風險與併發症，以便患者做出最佳決定。

變性 手術

