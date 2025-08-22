在機場請陌生人幫忙看行李遭拒 她上TikTok分享經歷翻車

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國西南航空一名旅客3月在芝加哥中途國際機場托運行李。資料照片。美聯社
美國西南航空一名旅客3月在芝加哥中途國際機場托運行李。資料照片。美聯社

獨自旅行最棘手的問題之一，就是在機場需要上廁所時該怎麼處理自己的行李。紐約郵報21日報導，一名女性旅客最近就遇到這個困境，於是請一名陌生人在她「解放」時幫忙看手提行李，卻遭對方拒絕。她Po網分享這段經歷希望網友評評理，沒想到網友多半不挺。

這位旅人名叫歐班農（Cara O’Bannon），在TikTok帳戶「carasdigitaldiary_」上傳了一隻影片，附有說明：「你們會在機場幫別人看東西嗎？會還是不會？」

在影片中，歐班農困惑地表示，她不想講太大聲，但自己在機場請一位陌生人幫忙看行李，好讓她去上洗手間，很快就回來。她說，洗手間距離就幾步之遙，以為對方會答應，但那名女子一口回絕：「不，你真的應該自己帶著走。」

她說：「我從沒這麼措手不及，她直接拒絕，我不可能把所有東西都帶到幾步遠的地方。」

雖然歐班農對旅客拒絕幫忙感到不解，但許多網友其實都站在那陌生人一邊。一位網友指出：「幾乎每個機場每5分鐘就會廣播不要這麼做。」另一位網友附和道：「女孩，這是在機場絕對不能做的第一件事。」

還有一名網友質疑：「這是你第一次坐飛機嗎？」也有網友開玩笑說：「我覺得這是資訊部門的釣魚測試。」

歐班農接受TODAY.com採訪時承認，對人們竟然會如此在意這件事感到有點震驚，完全沒想到會引來數百名網友留言批評。她說：「我一直以為，如果你請陌生人幫忙看一下，基本上就是讓對方留意一下，而不是要他們負責。」

美國運輸安全局（TSA）在機場經常廣播，警告旅客不要留下無人看管的行李，也不要接受陌生人的物品。厄巴納—香檳伊利諾大學教授雅各布森（Sheldon H. Jacobson）是機場安全專家，他向TODAY.com表示，旅客通過安檢後往往會放鬆警覺，但「一般原則是，不要替別人保管行李。」

雅各布森說：「你沒有打包這個行李，不知道裡面有什麼。如果行李引起安檢人員注意，你可能會被問很多問題，某種程度上可能也會成為麻煩的一部分。」

