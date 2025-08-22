快訊

砸500多萬動刀！日網紅公開對比讚「比買名牌包划算」 網驚豔：她真的需要

香港01／ 撰文／可樂米
醫美示意圖。圖／AI生成

隨著社會觀念轉變及醫學技術進步，整形手術在當代社會日益普及，逐漸擺脫過往的禁忌標籤。而日本就有位28歲模特兒網紅近日公開分享整容歷程，展示手術前後對比照及影片，更提出「與其購買名牌手袋，不如在一張可愛的臉上才划算」的觀點，引起網友熱烈討論。

據綜合報導，28歲模特兒兼網紅「平瀬あいり」從16歲便開始半工半讀，曾從事搬家工人、大樓保安等體力勞動工作，持續儲蓄為整形手術做準備，透露至今已投入2,600萬日圓（約新台幣534.5萬元）進行全身改造，並直言此舉徹底翻轉她的人生。而在眾多手術項目中，她坦言以削骨手術的恢復過程最為艱難。她強調，如今的外貌不僅是金錢堆砌的成果，更是多年堅持與承受手術痛苦的累積。

平瀬更拋出金句「與其買名牌包，不如先投資在一張可愛的臉上才划算」、「年輕就是最大的武器，想努力就要趁現在」。不過，這番言論在網絡上引發兩極評價，更登上連登討論區，部份網友認為投資在臉上回報更高，「其實她沒錯，投資在臉上可以比名牌包多賺十倍」、「整得很好，要感謝醫生」、「做任何事都比買名牌包好」、「滿認同的，整形後人生路也比較好走。她自己主動付出，讓我們（其他人）看得比較舒服，其實是我們旁人賺到了。整容要花錢，身體也要承擔風險，所以別人去整容，我也很尊重，當然不要整太過分」。

亦有少部份網友質疑，認為沒必要整容「外表雖然能改變，但內在才是關鍵」、「整了容會不會有身份認同危機？會覺得自己不是自己」、「她只是牙齒有問題而已嘛」。

文章授權轉載自《香港01》

