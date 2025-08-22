潛水時長達海豚2倍！克羅埃西亞運動員水下憋氣29分鐘 破世界紀錄

據外媒報導，克羅埃西亞潛水運動員Vitomir Maričić今年6月打破健力士世界紀錄（Guinness World Records），在水下閉氣長達29分3秒，不僅比此前紀錄高出近5分鐘，甚至達到寬吻海豚最長潛水時間的2倍，接近海豹的潛水能力。

Vice報導稱， Maričić在開始閉氣前首先連續吸入純10分鐘，相當於給血液注入額外的氧氣，當肺部氧氣不足時，身體便會從備用燃料庫——血漿當中調用氧氣。

Maričić表示，他在潛水時體內氧氣含量大約是普通人的五倍。如果沒有氧氣輔助，不可能憋氣接近半小時。

當日，Maričić在5名裁判及約100名觀眾的見證下創下「純氧輔助屏息」紀錄。而「無輔助屏息」世界紀錄則仍由塞爾維亞運動員Branko Petrović保持，他在2014年的成績為11分35秒。

健力士世界紀錄沒有規定輔助屏息中挑戰者吸入純氧的時長，但此前曾有人吸氧達30分鐘才入水。

Maričić透露，在心理上，閉氣超過20分鐘時就變得容易許多，但由於橫膈膜的收縮，身體狀況會逐漸惡化，但他稱：「心理上我知道我不會放棄。」

