一語成讖！「如果我死了就是他幹的」 女遭男友殺害埋屍後院

聯合新聞網／ 綜合報導
男子承認持刀刺殺女友，並將屍體埋在後院樹林。示意圖／ingimage
美國麻州傳出一起殺人命案，一名懷孕女子遭到男友殺害並埋屍。早在女子受害之前，她就傳訊息給家人說：「如果我死了，就是他幹的。」想不到真的一語成讖，屍體還藏在兇嫌祖母家的院子裡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，當地時間8月19日，警方在22歲男子格魯姆（Gregory Groom）祖母家後院，發現他18歲女友蒙泰羅（Kylee Monteiro）的屍體。

據了解，蒙泰羅在失蹤時懷有11週的身孕，家人最後一次聽到她的消息是8月7日。8月7日當天，她傳了一封訊息給姊姊，透露自己被男友攻擊。蒙泰羅在訊息中寫道：「他（格魯姆）把我摔在地上，拉我的頭髮，還掐我脖子。」傳完這句話後，她又補上一句可怕的「預言」：「我手機只剩4%電了，如果我死了，一定是格魯姆幹的。」

訊息發出後隔天，格魯姆就主動報警聲稱女友失蹤。他告訴警方，蒙泰羅到他家過夜，但兩人發生爭執後，女友就離開了。不過警方認為格魯姆與女友失蹤可能有關，故意告訴格魯姆要搜索他祖母家。格魯姆的心理防線徹底崩潰後，便全盤托出自己殺害女友。

他向警方坦承，自己用廚房刀刺殺女友，並將屍體拖進後院樹林，埋在約五英尺（約1.5公尺）深的地下。警方循線挖土尋找，終於發現蒙泰羅的屍體。雖然格魯姆已向警方認罪，但他在法庭上卻拒絕承認犯下謀殺罪。目前全案仍在調查中。

殺人

