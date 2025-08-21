在機場請路人幫忙顧行李遭拒 女子破口大罵引批評

一名女子在美國機場請陌生人幫忙顧行李，沒想到對方只是不願幫忙，女子就大動肝火，還把過程拍成影片上傳到社群媒體，引發網友批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在佛州坦帕國際機場（Tampa International Airport）。25歲的卡拉（Cara O’Bannon）當天要搭機前往懷俄明州。她因內急想上廁所，卻不想帶著手提行李擠進狹小的廁所，於是請旁邊的陌生女子幫忙顧行李。

卡拉在瘋傳的影片中表示，她以為對方會毫不猶豫地答應，沒想到對方不但直接回絕，還要她最好把行李隨身帶著。卡拉怒火中燒表示，廁所離登機口只有「幾步之遙」，從她和女子談話的位置就能清楚看到，實在不懂女子為什麼要拒絕。她生氣地在影片說：「既然妳都已經坐在這裡，順便幫我看一下（行李）有什麼關係？」

儘管卡拉覺得這名女子的反應「莫名其妙」，影片留言區卻是一面倒支持對方。有網友就說這是機場的「潛規則」，本來就不能讓行李離開視線，也不應該幫陌生人顧行李。另一名網友則說，就算自己帶著兩個小孩，推著嬰兒車，身上一大堆行李也從來不會請陌生人幫忙顧。一名網友則表示，自己曾請陌生人幫忙顧行李，結果一離開對方就通報「有行李遭遺棄」，害得他東西全被沒收。

其實美國汽車協會（AAA Club Alliance）在旅遊指南中，就曾提醒民眾要小心「行李詐騙」。對方可能會分散你注意力，把違禁物品放進你行李，或是主動幫你提行李，事實上卻是要偷竊。美國運輸安全管理局（TSA）也在2018年時回覆過相關問題。TSA表示，旅客應該隨時掌握財物位置，不要輕易將物品交由他人看管。