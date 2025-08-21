快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

在機場請路人幫忙顧行李遭拒 女子破口大罵引批評

聯合新聞網／ 綜合報導
女子請陌生人顧行李遭拒，引發網友熱烈討論。示意圖／ingimage
女子請陌生人顧行李遭拒，引發網友熱烈討論。示意圖／ingimage

一名女子在美國機場請陌生人幫忙顧行李，沒想到對方只是不願幫忙，女子就大動肝火，還把過程拍成影片上傳到社群媒體，引發網友批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在佛州坦帕國際機場（Tampa International Airport）。25歲的卡拉（Cara O’Bannon）當天要搭機前往懷俄明州。她因內急想上廁所，卻不想帶著手提行李擠進狹小的廁所，於是請旁邊的陌生女子幫忙顧行李。

卡拉在瘋傳的影片中表示，她以為對方會毫不猶豫地答應，沒想到對方不但直接回絕，還要她最好把行李隨身帶著。卡拉怒火中燒表示，廁所離登機口只有「幾步之遙」，從她和女子談話的位置就能清楚看到，實在不懂女子為什麼要拒絕。她生氣地在影片說：「既然妳都已經坐在這裡，順便幫我看一下（行李）有什麼關係？」

儘管卡拉覺得這名女子的反應「莫名其妙」，影片留言區卻是一面倒支持對方。有網友就說這是機場的「潛規則」，本來就不能讓行李離開視線，也不應該幫陌生人顧行李。另一名網友則說，就算自己帶著兩個小孩，推著嬰兒車，身上一大堆行李也從來不會請陌生人幫忙顧。一名網友則表示，自己曾請陌生人幫忙顧行李，結果一離開對方就通報「有行李遭遺棄」，害得他東西全被沒收。

其實美國汽車協會（AAA Club Alliance）在旅遊指南中，就曾提醒民眾要小心「行李詐騙」。對方可能會分散你注意力，把違禁物品放進你行李，或是主動幫你提行李，事實上卻是要偷竊。美國運輸安全管理局（TSA）也在2018年時回覆過相關問題。TSA表示，旅客應該隨時掌握財物位置，不要輕易將物品交由他人看管。

機場 行李箱

延伸閱讀

生過孩子還是不知道懷孕 英國45歲媽度假時廁所產子

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

影／臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下

太離奇！男子乳頭莫名流膿 X光一照發現刀插胸腔8年

相關新聞

紅姐翻版？男子與「女網友」一夜情 得知對方是變性人後怒告性侵

英國一名男子透過Snapchat認識一名「女子」，想不到對方其實是變性人，而且還「隱瞞自己有男性生殖器」，並和男子發生一夜情。男子事後得知對方的真實性別，氣得向對方提告性侵。

一語成讖！「如果我死了就是他幹的」 女遭男友殺害埋屍後院

美國麻州傳出一起殺人命案，一名懷孕女子遭到男友殺害並埋屍。早在女子受害之前，她就傳訊息給家人說：「如果我死了，就是他幹的。」想不到真的一語成讖，屍體還藏在祖母家的院子裡。

在機場請路人幫忙顧行李遭拒 女子破口大罵引批評

一名女子在美國機場請陌生人幫忙顧行李，沒想到對方只是不願幫忙，女子就大動肝火，還把過程拍成影片上傳到社群媒體，引發網友批評。

影／女友身高只有120公分 男子嘆：常被誤會是戀童癖

美國一對身高相差超過2英尺（約61公分）的情侶檔感情十分甜蜜，不過因為身高差距太大，讓他們外出時常被投以異樣眼光，甚至有人質疑男子是「戀童癖」。

套好劇本演出？法網紅直播受虐過程 累積數十萬粉絲「鏡頭前喪命」

法國當局正在調查46歲知名網紅尚恩波爾曼諾夫在Kick平台直播期間死亡事件。尚恩波爾曼諾夫活躍於這個網路平台，直播自己遭...

日本外國人犯罪增加！將廢止外籍實習制度

日本將於2027年廢除外籍實習生制度，改以「育成就勞」的在留資格取代。近年來隨著技能實習制度而增加的外籍入境人口，也衍生了相關的犯罪問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。