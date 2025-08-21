紅姐翻版？男子與「女網友」一夜情 得知對方是變性人後怒告性侵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子沒有發現希亞拉的真實性別，並發生一夜情。示意圖／ingimage
英國一名男子透過Snapchat認識一名「女子」，想不到對方其實是變性人，而且還「隱瞞自己有男性生殖器」，並和男子發生一夜情。男子事後得知對方的真實性別，氣得向對方提告性侵

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的男子和21歲的希亞拉（Ciara Watkin）透過社群平台Snapchat認識。兩人相約到北約克郡一處民宅發生關係。為了不讓對方發現自己的真實性別，希亞拉不讓男子觸碰腰部以下，聲稱自己生理期，所以不能被觸碰。

兩人歡愉一晚之後，希亞拉卻主動聯繫對方，表示自己有個「天大的秘密」要告訴他。根據法庭上宣讀的訊息內容，本來男子猜測希亞拉懷孕了，希亞拉卻回覆：「我是變性人，很抱歉沒有告訴你。」男子震驚地反問：「搞什麼鬼？所以你有男性生殖器？」希亞拉則回應：「所以我才沒有X你。」

檢察官瑞德（Paul Reid）指出，被告向受害者隱瞞自己有生殖器的事實，據受害人表示，如果他事先知道希亞拉是變性人，「絕對不會同意發生性行為」。法庭指出，希亞拉的Snapchat個人檔案使用女性卡通頭像，且兩人在聊天過程中，從未討論過性向或性別相關議題。

希亞拉被捕時向警方坦承：「我和他發生性關係，但我沒有告訴他我是男生。當我告訴他我的性別時，他沒辦法接受。」希亞拉否認兩項性侵指控和一項以性器進行性侵犯的指控，目前全案仍在審理中。

