快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

套好劇本演出？法網紅直播受虐過程 累積數十萬粉絲「鏡頭前喪命」

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
法國當局正在調查46歲知名網紅尚恩波爾曼諾夫在Kick平台直播期間死亡事件。圖／法新社
法國當局正在調查46歲知名網紅尚恩波爾曼諾夫在Kick平台直播期間死亡事件。圖／法新社

法國當局正在調查46歲知名網紅尚恩波爾曼諾夫在Kick平台直播期間死亡事件。尚恩波爾曼諾夫活躍於這個網路平台，直播自己遭共同直播者暴力對待或羞辱的畫面。

綜合法新社和路透社報導，本名葛瑞芬（RaphaelGraven）的「尚恩波爾曼諾夫」（Jean Pormanove）陳屍在尼斯（Nice）以北孔特村（Contes）一處民宅內，檢方已下令對此展開調查及驗屍。

法國人工智慧（AI）國務秘書查帕茲（ClaraChappaz）說，葛瑞芬以網名尚恩波爾曼諾夫活躍於Kick平台，累積了數十萬粉絲，他在直播期間遭受共同直播者當眾毆打或羞辱，觀眾則可即時觀看直播。

她在社群平台X寫道：「尚恩波爾曼諾夫之死及他所遭受的暴力令人震驚。」

Kick法國官方代表於X貼文表示，將配合當局調查，並對其在法國播出的內容進行審查。

「我們的首要任務是保護創作者，並確保Kick提供更安全的環境…在調查期間，所有參與此項直播的共同直播者皆禁止使用這個平台。」

這個在澳洲註冊的平台與內容創作者共享收益。

其中一名共同直播者的律師薩杜尼（YassinSadouni）說，尚恩波爾曼諾夫有心血管疾病，直播畫面中的暴力並非真實，只是表演。

他說：「所有場景都是演出，有劇本可循。」

在法國媒體播出的節錄片段中，尚恩波爾曼諾夫遭毆打、辱罵、掐頸、潑漆與潑油，甚至被漆彈槍射擊。

目前尚不清楚尚恩波爾曼諾夫是否自願或被迫承受這些暴力，也無法確認這些行為是真實或演出。

Kick平台因使用規範比更知名對手Twitch寬鬆，而受到外界關注。

直播 法國

延伸閱讀

趙露思註銷微博帳號後首發聲！直播揭壞人行徑：以後誰再說我買熱搜

169萬訂閱頻道被盜　77老大傻眼哭笑：5萬人看直播比我多

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥！侯布雄副主廚梁維維人氣狂飆

hololive轟一的奶奶過世 直播活動將暫停數日

相關新聞

套好劇本演出？法網紅直播受虐過程 累積數十萬粉絲「鏡頭前喪命」

法國當局正在調查46歲知名網紅尚恩波爾曼諾夫在Kick平台直播期間死亡事件。尚恩波爾曼諾夫活躍於這個網路平台，直播自己遭...

日本外國人犯罪增加！將廢止外籍實習制度

日本將於2027年廢除外籍實習生制度，改以「育成就勞」的在留資格取代。近年來隨著技能實習制度而增加的外籍入境人口，也衍生了相關的犯罪問題。

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

蘋果、香蕉長年是水果人氣王，但近來一顆看似普通的奇異果在TikTok竄紅。紐約時報報導，這顆棕色毛球切開後色彩繽紛，有綠...

只想要二獎…連抽9次中頭獎！他扛回「超巨布偶」 沿途被小孩猛盯

根據日媒「LIMO」報導，一名網友在水族館抽獎活動中意外抽中超特大尺寸布偶，因誇張的大小在社群平台引發熱烈討論，短短幾日就吸引超過7800個讚與無數留言。

3個月大男嬰離奇死亡！求醫後趴父胸膛睡覺臉發紫不治 被列懸案

男嬰3個月大就離奇死亡！新加坡1名屋於組屋（當地公屋）的3個月大男嬰出身時無重大健康問題，2個多月大時每日深夜至凌晨都會哭鬧，醫生指他患嬰兒腸絞痛，服藥後有改善。但求醫翌朝男嬰哭醒後，趴在父親胸膛入睡，直至母親醒來見兒子臉色發紫，送院搶救不治。案件日前展開死因研訊，最終驗屍官裁定為「懸案」。

日本小三生暑假作業研究「職棒隊如何變強？」 球迷驚嘆：前途無量

暑假期間不少學生都有暑假作業，日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子在做暑假作業的自由研究，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」引發網路熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。