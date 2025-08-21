套好劇本演出？法網紅直播受虐過程 累積數十萬粉絲「鏡頭前喪命」

法國當局正在調查46歲知名網紅尚恩波爾曼諾夫在Kick平台直播期間死亡事件。尚恩波爾曼諾夫活躍於這個網路平台，直播自己遭共同直播者暴力對待或羞辱的畫面。

綜合法新社和路透社報導，本名葛瑞芬（RaphaelGraven）的「尚恩波爾曼諾夫」（Jean Pormanove）陳屍在尼斯（Nice）以北孔特村（Contes）一處民宅內，檢方已下令對此展開調查及驗屍。

法國人工智慧（AI）國務秘書查帕茲（ClaraChappaz）說，葛瑞芬以網名尚恩波爾曼諾夫活躍於Kick平台，累積了數十萬粉絲，他在直播期間遭受共同直播者當眾毆打或羞辱，觀眾則可即時觀看直播。

她在社群平台X寫道：「尚恩波爾曼諾夫之死及他所遭受的暴力令人震驚。」

Kick法國官方代表於X貼文表示，將配合當局調查，並對其在法國播出的內容進行審查。

「我們的首要任務是保護創作者，並確保Kick提供更安全的環境…在調查期間，所有參與此項直播的共同直播者皆禁止使用這個平台。」

這個在澳洲註冊的平台與內容創作者共享收益。

其中一名共同直播者的律師薩杜尼（YassinSadouni）說，尚恩波爾曼諾夫有心血管疾病，直播畫面中的暴力並非真實，只是表演。

他說：「所有場景都是演出，有劇本可循。」

在法國媒體播出的節錄片段中，尚恩波爾曼諾夫遭毆打、辱罵、掐頸、潑漆與潑油，甚至被漆彈槍射擊。

目前尚不清楚尚恩波爾曼諾夫是否自願或被迫承受這些暴力，也無法確認這些行為是真實或演出。

Kick平台因使用規範比更知名對手Twitch寬鬆，而受到外界關注。