影／女友身高只有120公分 男子嘆：常被誤會是戀童癖

聯合新聞網／ 綜合報導
由於凱爾西身形很小，讓外人常誤以為達布與她兩人是父女。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一對身高相差超過2英尺（約61公分）的情侶檔感情十分甜蜜，不過因為身高差距太大，讓他們外出時常被投以異樣眼光，甚至有人質疑男子是「戀童癖」。

據《太陽報》（The Sun）報導，凱爾西（Kelsey）和達布（Dabb）都是小有名氣的網紅。幾年前，達布在社群媒體上私訊凱爾西，兩人因此結緣。隨著時間推移，兩人之間的感情逐漸升溫，之後便決定交往。

凱爾西因為患有侏儒症，身高只有3尺11寸（約119公分），矮小的外型讓她看起來像個孩子，也讓男友常常被外人嘲笑。從小就習慣被異樣眼光看待的凱爾西，長大後已不太在意外人的想法。不過有許多人甚至沒有跟她說過話，就認定她什麼都不能做，常常讓她覺得被冒犯。不僅如此，有些人還會以為達布與凱爾西兩人是父女，更有人酸達布是戀童癖，也讓兩人十分傻眼。

雖然面對許多惡意批評，但兩人還是選擇攜手正面迎擊。達布說，雖然他從來沒想過要跟一個矮很多的人約會，但在他心目中，凱爾西因為「人小志氣高」，讓他常常忘了她的身高。

雖然面對不少批評，也有許多網友留言支持他們。有網友就說，凱爾西很顯然是一名成年女子，既然已經成年，不論外表如何都有資格談戀愛。另一名網友則說：「只是個子小就不該談戀愛嗎？這也太不公平了」，還有網友認為只要兩人在一起快樂，其他人其實不該論斷或批評。

情侶

